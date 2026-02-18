Colapinto sorprendió en Bahréin: fue más rápido que Gasly y quedó entre los mejores

Cómo fue la jornada de Colapinto en los tests de Bahréin

El trabajo de la mañana resultó clave para el salto de rendimiento en la sesión siguiente. Gasly, que giró en el primer turno, completó 61 vueltas sin inconvenientes y aportó información importante para corregir el comportamiento del auto. Esa base permitió que, por la tarde, Colapinto pudiera avanzar con mayor soltura y mostrar una evolución clara.

El francés había cerrado la tanda inicial con un tiempo de 1m35s898, mientras que el argentino logró mejorar ese registro en condiciones similares de pista. La diferencia cercana al medio segundo marcó una mejora sensible respecto de la primera semana de pruebas.

¿Quiénes fueron los más rápidos del día?

El mejor tiempo de la jornada quedó en manos de Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris, de McLaren, y Kimi Antonelli, con Mercedes. En ese contexto, el octavo puesto de Colapinto toma mayor relevancia, ya que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada.

El cronograma indica que el argentino volverá a tener una jornada fuerte en pista el jueves, mientras que Gasly completará la actividad el viernes. Además, Colapinto atenderá a la prensa ese mismo día, en una jornada que promete foco total sobre su desempeño tras este resultado positivo en Bahréin.

La pretemporada todavía no terminó, pero el mensaje del argentino ya quedó claro: aceleró, respondió y dejó una señal alentadora en Alpine de cara al inicio del campeonato.