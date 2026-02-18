En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Colapinto sorprendió en Bahréin: fue más rápido que Gasly y quedó entre los mejores

El argentino mejoró casi medio segundo el registro de Pierre Gasly, terminó dentro del top 10 de la tabla general y dejó una señal alentadora en la segunda semana de pruebas de Fórmula 1.

Colapinto sorprendió en Bahréin: fue más rápido que Gasly y quedó entre los mejores

El argentino Franco Colapinto tuvo una jornada destacada en la segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. El piloto de Alpine firmó su mejor vuelta desde el inicio de las pruebas, superó el tiempo de su compañero Pierre Gasly y terminó octavo en la tabla general del día.

Leé también Confirmado: Alpine definió el cronograma y Colapinto ya tiene fecha definida para subirse al auto
Kym Illman - Getty Images Europe
image

(GettyImages)

La actividad no había comenzado de la mejor manera para el pilarense. Durante la tanda matutina, el A526 presentó algunos desajustes que limitaron su rodaje y lo dejaron con pocas vueltas y registros discretos. Sin embargo, el trabajo del equipo técnico permitió revertir la situación para el turno vespertino.

Con un auto más equilibrado, Colapinto salió nuevamente a pista y logró exprimirlo al máximo. Su mejor registro fue de 1:35.475, suficiente para meterse entre los diez más rápidos del día y quedar muy cerca del tiempo de Carlos Sainz, que giró con Williams. Además, el argentino le sacó casi medio segundo de diferencia a Gasly, un dato que no pasó inadvertido dentro del box de la escudería.

Cómo fue la jornada de Colapinto en los tests de Bahréin

El trabajo de la mañana resultó clave para el salto de rendimiento en la sesión siguiente. Gasly, que giró en el primer turno, completó 61 vueltas sin inconvenientes y aportó información importante para corregir el comportamiento del auto. Esa base permitió que, por la tarde, Colapinto pudiera avanzar con mayor soltura y mostrar una evolución clara.

El francés había cerrado la tanda inicial con un tiempo de 1m35s898, mientras que el argentino logró mejorar ese registro en condiciones similares de pista. La diferencia cercana al medio segundo marcó una mejora sensible respecto de la primera semana de pruebas.

¿Quiénes fueron los más rápidos del día?

El mejor tiempo de la jornada quedó en manos de Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris, de McLaren, y Kimi Antonelli, con Mercedes. En ese contexto, el octavo puesto de Colapinto toma mayor relevancia, ya que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada.

El cronograma indica que el argentino volverá a tener una jornada fuerte en pista el jueves, mientras que Gasly completará la actividad el viernes. Además, Colapinto atenderá a la prensa ese mismo día, en una jornada que promete foco total sobre su desempeño tras este resultado positivo en Bahréin.

La pretemporada todavía no terminó, pero el mensaje del argentino ya quedó claro: aceleró, respondió y dejó una señal alentadora en Alpine de cara al inicio del campeonato.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
Notas relacionadas
Incertidumbre en la Fórmula 1: el problema técnico que puede afectar a Alpine y Colapinto antes del debut
El extraño dispositivo que apareció en el auto de Colapinto en Bahréin: qué es y para qué sirve
La fuerte advertencia del compañero de Colapinto que encendió la previa del GP de Australia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar