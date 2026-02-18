La fatídica predicción que augura lo peor para Lionel Messi y su futuro con Antonela Roccuzzo

Pero los dichos no terminaron allí. En la misma línea, Mhoni Vidente aseguró que Antonela estaría saliendo con alguien más, mientras que el propio Messi, según su versión, “anda con una Argentina”. Estas afirmaciones generaron un fuerte impacto, ya que involucran supuestas terceras personas y una ruptura que, hasta el momento, no fue confirmada por ninguna de las partes.

La noticia golpeó de lleno a los seguidores del astro argentino, que rápidamente reaccionaron en redes sociales. Aun así, en paralelo surgió otro rumor que contradice el escenario de separación: la versión de que la pareja estaría en la búsqueda de su primera hija mujer, lo que para muchos sería una señal de que la familia sigue firme.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, pero la fatídica predicción de Mhoni Vidente volvió a poner a Messi y Antonela en el centro de la escena, despertando una ola de comentarios sobre el futuro de una de las historias de amor más famosas del fútbol mundial.