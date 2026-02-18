En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Messi
Antonela Roccuzzo
MALAS NOTICIAS

La fatídica predicción que augura lo peor para Lionel Messi y su futuro con Antonela Roccuzzo

Se conoció una predicción que pronostica un futuro atroz en el plano sentimental para Lionel Messi y su pareja Antonela Roccuzzo.

La fatídica predicción que auguria lo peor para Lionel Messi y su futuro con Antonela Roccuzzo

La fatídica predicción que auguria lo peor para Lionel Messi y su futuro con Antonela Roccuzzo

En las últimas horas, el mundo del fútbol y del espectáculo quedó revolucionado por una inesperada predicción que tiene como protagonistas a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. En medio de rumores y versiones que comenzaron a circular con fuerza, una vidente lanzó un pronóstico que augura lo peor para la pareja y generó preocupación entre los fanáticos del campeón del mundo.

Leé también Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La responsable de la predicción fue Mhoni Vidente, la astróloga mexicana que suele estar en el centro de la escena por sus anuncios sobre figuras públicas. En esta ocasión, apuntó directamente contra el matrimonio de Messi y Antonela y habló sin filtros sobre un futuro complicado. “El que se nos divorcia es el Messi”, aseguró, dejando en shock a quienes siguen la vida del futbolista y su familia.

Lo cierto es que Messi y Antonela están juntos casi desde la infancia. Con el paso de los años, se consolidaron como una de las parejas más queridas y estables del ambiente, formaron una familia y hoy comparten la crianza de sus tres hijos. Lejos de la exposición excesiva, ambos suelen mostrarse unidos y mantienen un perfil reservado, priorizando la tranquilidad de su hogar.

Sin embargo, la vidente no se limitó a anunciar una posible separación, sino que también agregó detalles que alimentaron aún más la polémica. Según trascendió, la información habría llegado a través de una allegada de Antonela, quien habría lanzado una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Es que ya no lo aguanto ya no, el amor se acabo”. Esa declaración fue interpretada como un indicio de una crisis profunda y un desgaste emocional en la relación.

Pero los dichos no terminaron allí. En la misma línea, Mhoni Vidente aseguró que Antonela estaría saliendo con alguien más, mientras que el propio Messi, según su versión, “anda con una Argentina”. Estas afirmaciones generaron un fuerte impacto, ya que involucran supuestas terceras personas y una ruptura que, hasta el momento, no fue confirmada por ninguna de las partes.

La noticia golpeó de lleno a los seguidores del astro argentino, que rápidamente reaccionaron en redes sociales. Aun así, en paralelo surgió otro rumor que contradice el escenario de separación: la versión de que la pareja estaría en la búsqueda de su primera hija mujer, lo que para muchos sería una señal de que la familia sigue firme.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, pero la fatídica predicción de Mhoni Vidente volvió a poner a Messi y Antonela en el centro de la escena, despertando una ola de comentarios sobre el futuro de una de las historias de amor más famosas del fútbol mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Antonela Roccuzzo
Notas relacionadas
Bombazo: la llamativa foto que subió Messi, en medio de rumores de separación de Antonela Roccuzzo
Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: cuántos partidos se perderá
Alarma por Messi: Inter Miami confirmó la lesión que lo dejó fuera de un amistoso y preocupa a la Selección

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar