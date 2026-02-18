Así luce hoy Tamara Báez a cuatro meses de someterse a una liposucción: las fotos

En tanto, en noviembre pasado fue la propia Tamara Báez quien habló abiertamente del tema en sus redes sociales y explicó el por qué de su decisión. "No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas, y ahora tengo caderas", se sinceró luego de la liposucción mientras confesaba estar "chocha".

Asimismo, a través de otra Instagram Storie se abrió ante su fandom y expuso el trasfondo de intervención. “Me había dejado estar muchísimo. Tenía mi cabeza enfocada en todo, menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a verme mucho mejor para mí y por mí”, sentenció feliz.

Tamara Baéz 2

Por qué Tamara Báez decidió meterse en una favela de Brasil

En pleno descanso romántico que le obsequió su pareja, Thiago Martínez, Tamara Báez no dejó pasar la oportunidad de mostrarle a su comunidad virtual cada instante de su escapada a Río de Janeiro, en Brasil.

La ex de L-Gante y madre de Jamaica fue relatando su travesía a través de sus historias de Instagram, donde sorprendió al compartir una de las postales más impactantes de su viaje: su paso por la favela Rocinha. Lejos de limitarse a los clásicos puntos turísticos, la influencer decidió adentrarse en el popular barrio y registró el momento con varias imágenes.

tamara baez brasil 1

Acompañada por Thiago Martínez, posó con la camiseta de la Selección argentina y se fotografió en distintos rincones del lugar. También publicó tomas panorámicas del paisaje y una imagen con la favela de fondo, en la que se la ve disfrutando de dos caipirinhas, combinando así la experiencia cultural con un momento distendido en pareja.

tamara baez brasil 2

Pero la visita a Rocinha no fue lo único que llamó la atención. Antes de esa recorrida, Tamara Báez ya había dado pistas del tono de sus vacaciones: mostró las compras que realizó y dejó espiar el exclusivo hotel en el que se está alojando. De esta manera, dejó en evidencia que su estadía mezcla comodidad, lujo y planes más arriesgados.

tamara baez brasil 3

Fiel a su estilo frontal, en una de las publicaciones dejó en claro cuánto la movilizan este tipo de propuestas y escribió: “Estas aventuras me gustan a mí”. La frase no pasó desapercibida y reflejó el entusiasmo con el que vive cada experiencia.

Entre tragos típicos, recorridas poco convencionales y momentos de relax, Tamara Báez exhibe un viaje atravesado por fuertes contrastes: del glamour del hospedaje a la exploración de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Siempre junto a Thiago Martínez, la influencer demuestra que está decidida a disfrutar al máximo de esta escapada especial en tierras cariocas.