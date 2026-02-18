Así luce hoy Tamara Báez a cuatro meses de someterse a una liposucción: las fotos

En octubre del año pasado, luego de su reconciliación con Thiago Martínez, Tamara Báez decidió pasar por el quirófano. Disconforme con los kilitos que sentía de más, la ex de L-Gante recurrió a un cirujano plástico para someterse a una liposucción.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras realizarse una intervención estética, la ex pareja de L-Gante compartió postales que evidencian su drástico cambio corporal. El nuevo look de Tamara Báez.
En octubre del año pasado, luego de su reconciliación con Thiago Martínez, Tamara Báez decidió pasar por el quirófano. Disconforme con los kilitos que sentía de más, la ex de L-Gante recurrió a un cirujano plástico para someterse a una liposucción.
Es así que pasados ya cuatro meses de la intervención estética, por estas horas Tamara no dudó en mostrar los resultados. A través de diversos posteos en sus cuentas de Instagram, Báez presumió sus vacaciones en Brasil, donde incluso se animó a meterse en una favela a modo de "aventura", y mostró cómo está cambiando su silueta desde su paso por el cirujano.
Feliz por los resultados obtenidos, Tamara Báez no dudó en posar sensual frente al espejo del baño en una selfie que publicó en sus historias virtuales. Con sólo una tanga negra y una remerita pupera color marrón, la influencer recibió una infinidad de felicitaciones por los maravillosos resultados a la vista.
Vale señalar que la mamá de Jamaica se animó a mostrar públicamente su nueva figura hace solamente un mes. Fue allí cuando reaccionó molesta ante varios cibernautas que le hicieron saber en diferentes comentarios que no se notaba el cambio entre el antes y el después de someterse al procedimiento estético. "No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”, disparó furiosa en aquel momento.
En tanto, en noviembre pasado fue la propia Tamara Báez quien habló abiertamente del tema en sus redes sociales y explicó el por qué de su decisión. "No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas, y ahora tengo caderas", se sinceró luego de la liposucción mientras confesaba estar "chocha".
Asimismo, a través de otra Instagram Storie se abrió ante su fandom y expuso el trasfondo de intervención. “Me había dejado estar muchísimo. Tenía mi cabeza enfocada en todo, menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a verme mucho mejor para mí y por mí”, sentenció feliz.
En pleno descanso romántico que le obsequió su pareja, Thiago Martínez, Tamara Báez no dejó pasar la oportunidad de mostrarle a su comunidad virtual cada instante de su escapada a Río de Janeiro, en Brasil.
La ex de L-Gante y madre de Jamaica fue relatando su travesía a través de sus historias de Instagram, donde sorprendió al compartir una de las postales más impactantes de su viaje: su paso por la favela Rocinha. Lejos de limitarse a los clásicos puntos turísticos, la influencer decidió adentrarse en el popular barrio y registró el momento con varias imágenes.
Acompañada por Thiago Martínez, posó con la camiseta de la Selección argentina y se fotografió en distintos rincones del lugar. También publicó tomas panorámicas del paisaje y una imagen con la favela de fondo, en la que se la ve disfrutando de dos caipirinhas, combinando así la experiencia cultural con un momento distendido en pareja.
Pero la visita a Rocinha no fue lo único que llamó la atención. Antes de esa recorrida, Tamara Báez ya había dado pistas del tono de sus vacaciones: mostró las compras que realizó y dejó espiar el exclusivo hotel en el que se está alojando. De esta manera, dejó en evidencia que su estadía mezcla comodidad, lujo y planes más arriesgados.
Fiel a su estilo frontal, en una de las publicaciones dejó en claro cuánto la movilizan este tipo de propuestas y escribió: “Estas aventuras me gustan a mí”. La frase no pasó desapercibida y reflejó el entusiasmo con el que vive cada experiencia.
Entre tragos típicos, recorridas poco convencionales y momentos de relax, Tamara Báez exhibe un viaje atravesado por fuertes contrastes: del glamour del hospedaje a la exploración de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Siempre junto a Thiago Martínez, la influencer demuestra que está decidida a disfrutar al máximo de esta escapada especial en tierras cariocas.