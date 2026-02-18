No tires las almohadas viejas en tu casa, tenés un tesoro: así podés reutilizarlas

almohadas 2

Cómo convertirlas en topes para puertas o ventanas

Una de las formas más útiles de reutilizar almohadas viejas consiste en convertirlas en barreras contra corrientes de aire. Este método funcionó especialmente bien en épocas de frío o viento.

Las filtraciones debajo de puertas y ventanas afectaron la temperatura interior y permitieron el ingreso de polvo. Un simple tope casero resolvió ese problema sin necesidad de comprar accesorios nuevos.

Materiales necesarios:

Una almohada vieja.

Tela resistente o funda adicional.

Tijera.

Hilo y aguja, o pegamento para tela.

Paso a paso:

Primero, se abrió la almohada y se retiró parte del relleno si resultó demasiado voluminosa. Luego, se cortó la tela con forma alargada, similar a un cilindro. Después, se introdujo el relleno dentro de la nueva funda o tela. Se cosieron los extremos para evitar que el material se escapara. También pudo sellarse con pegamento para tela si no se contaba con aguja e hilo. Finalmente, se colocó el cilindro en la base de la puerta o ventana.

almohadas 3

El resultado fue inmediato. El aire exterior dejó de filtrarse. El ambiente mantuvo mejor la temperatura. Además, se redujo la entrada de polvo y suciedad.

Este objeto improvisado no solo cumplió una función térmica. También aportó un detalle decorativo si se eligieron telas acordes al ambiente. Algunas personas optaron por estampados neutros. Otras prefirieron colores llamativos.

La clave estuvo en entender que el relleno de la almohada conservó volumen y capacidad de aislamiento.

Cómo hacer una cama cómoda para mascotas

La segunda idea resultó igual de práctica. Convertir almohadas viejas en camas para mascotas permitió crear un espacio cálido sin gastar dinero extra.

Perros y gatos buscaron superficies blandas para descansar. Y una almohada, incluso si ya no fue apta para dormir, conservó suavidad suficiente para ellos.

almohadas 4

Materiales necesarios:

Una o dos almohadas viejas.

Tela gruesa o manta resistente.

Tijera.

Hilo y aguja.

Paso a paso:

Primero, se colocó la almohada dentro de una tela gruesa o funda grande. Si el tamaño resultó excesivo, se dobló hasta lograr la forma deseada. Luego, se cosieron los bordes para formar una base firme. Este paso fue importante para que el relleno no se desplazara con el uso. De manera opcional, se agregó otra capa de tela para aumentar la durabilidad. Finalmente, se ubicó la cama en el lugar habitual donde la mascota solía dormir. El resultado fue un espacio cómodo, lavable y fácil de reemplazar.

Ventajas concretas de reutilizar almohadas