Yanina Latorre aclaró tajante la versión de infidelidad a Diego con un personal trainer: "La fácil..."

Por qué Yanina Latorre eligió perdonar y seguir con Diego tras las infidelidades

Yanina Latorre estuvo este martes en Intrusos (América TV) y no se guardó nada. Allí explicó por qué sigue junto a Diego Latorre después de las infidelidades que se hicieron públicas y, además, sorprendió al admitir que ella tampoco fue completamente fiel. “Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida, soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida”, arrancó diciendo.

Lejos de esquivar el tema, agregó: “Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables”. Y fue más allá: “Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no”.

Con más de tres décadas de matrimonio, Yanina dejó en claro que su decisión es consciente y firme. “No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo. Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo”, remarcó.

Para ella, el debate no se reduce a una aventura pasajera, sino que toca cuestiones más profundas. “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás, como el proyecto de vida. Para mí, la lealtad va por otro lado. Para mí son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”, reflexionó, diferenciando entre lo que considera un engaño y lo que entiende como falta de lealtad.

En su análisis, también apuntó contra ciertas actitudes masculinas que suelen repetirse. “Eso es que omitiste contarme que sos un boludo, habla de inseguridades y de una cosa del macho de querer demostrar que es un macho. Los hombres suelen ser más boldos que nosotras, yo no me caliento con un chabón, prefiero tomarme un vino con mis amigas”*, disparó, fiel a su estilo frontal.