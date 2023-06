La apuesta de Patricia Bullrich por un candidato que viene del mundo del espectáculo

El bailarín acompañó a Bullrich en las marchas contra la cuarentena y se había especulado en 2021 con una candidatura. Sin embargo, tiempo después se alejó de estos rumores y hoy, a menos de 72 horas del cierre de listas, confirmó que formará parte del bloque.

“Es para mi un honor y un orgullo que me haya elegido para ser parte del Cambio que propone Patricia Bullrich, vengo trabajando con ella desde el 2019 y sé de su honestidad y coraje”, comentó Guerra.

El coreógrafo también posteó en sus redes sociales una foto con Bullrich en donde se confirma la noticia.

maximiliano-guerra.jpg Maximiliano Guerra se suma a Juntos por el Cambio. (Foto: Twitter)

Maximiliano Guerra mantuvo un perfil políticamente activo

En los últimos días, Guerra utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con los incidentes en Jujuy y en varias oportunidades hizo propios los comunicados de la líder del PRO.

Además, detalló que fue luego de una charla que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri que se contactó con la actual presidenta del PRO. “Cuando hablé con Mauricio después de las PASO de 2019, me dijo: ‘Hablá con Patricia’. Y con Patricia, charlando y demás, me dijo ‘vamos a armar la pata social del PRO’, y ahora me sumo" comentó a la prensa.