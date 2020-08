Prat Gay le bajó un cambio al Gobierno: "Los problemas del día a día no se resuelven con este acuerdo"

Alfonso Prat Gay en entrevista con Jonatan Viale en A24

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, habló con Jonatan Viale en A24 donde aseguró que "los problemas del día a día no se resuelven" con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los bonistas privados para la renegociación de la deuda externa.

"En el día día es muy difícil porque está afectado por cuestiones que son más de la economía real, de todos los días, de la pérdida del empleo, y la verdad que eso no se resuelve con un acuerdo de la deuda", dijo Pray Gay.

Además, se refirió a las críticas que recibió por parte del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de sus dichos tras el acuerdo con acreedores. "Hablaba sobre el discurso del odio, que es descalificar sin argumentar, bueno eso es lo que ha hecho toda la vida el kirchnerismo", indicó.

Si bien aclaró que de no haber alcanzado un acuerdo "hubiese sido muy negativo", también resaltó que finalmente las negociaciones fueron nueve meses de incertidumbre ya que "terminaron acordando en un nivel muy parecido al que pedían originariamente los bonistas".

Tras ser consultado sobre el camino que deberá tomar el país para poder solventar los problemas económicos, el ex ministro de Hacienda afirmó que "hasta que no haya un concurso de ideas, hasta que no haya acuerdos en torno a los temas esenciales, es muy difícil que Argentina pueda salir adelante".