Quirós sobre la visita de Vizzotti a Rusia por la vacuna: "Me parece tremendamente relevante el viaje"

"Hay que trabajar con todos los fabricantes para tener acceso", manifestó el ministro de Salud porteño (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este lunes su habitual reporte sanitario y defendió el sorpresivo viaje a Rusia de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para presenciar las pruebas de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.

"Me parece tremendamente relevante el viaje", comentó el funcionario porteño. "Hay que trabajar con todos los fabricantes y gobiernos para ya tener acceso", agregó Quirós sobre el viaje "secreto" de Vizzotti al país dirigido por Vladimir Putin con el fin de presenciar las pruebas de la segunda versión mejorada de la vacuna rusa.

"Hay once vacunas corriendo en Fase 3. Su primer aspecto es la aplicación a un grupo masivo de personas durante un tiempo de seguimiento para saber si a los que se les aplicó la vacuna tienen menos frecuencia de enfermedad que a los que no se les aplicó. El segundo aspecto de la Fase 3 es la seguridad en el corto o mediano plazo, saber qué efectos adversos podrían producir. Estas dos preguntas no están respondidas", detalló el funcionario porteño.

"Sin la etapa 3 respondida no sabemos qué vacuna y cuándo se va a aplicar. Cuando esté el resultado, sabremos con qué vacunas contamos y cuáles podemos comprar", dijo el ministro, a la vez que aclaró: "El rebrote no se evita con la vacuna, ésta evita los casos mortales de personas de mayor riesgo, pero el rebrote puede correr por el resto de la población".

Algunas versiones indican que el gobierno nacional estaría trabajando contrarreloj para terminar de diseñar un plan con el que se buscará vacunar, en tan solo dos semanas, a seis millones de personas en Buenos Aires, la provincia con el mayor número de infectados y fallecidos del país.

Los secretos de la vacuna Sputnik V

La Sputnik V fue la primera vacuna registrada en el mundo, en agosto, cuando Putin anunció que había ganado la carrera mundial por la dosis, y que había probado hasta en su propia hija. Se da en dos dosis, con un valor de mercado de 15 a 20 dólares, y con un lapso de aplicación de 21 días entre una y otra.

La revista médica The Lancet publicó recientemente que el 100% de los adultos sanos participantes en los ensayos clínicos de Fase 1 y 2 de Sputnik V demostraron una fuerte respuesta inmune frente al SARS-CoV-2. Ahora resta esperar los resultados de la Fase 3.