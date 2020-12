Rogelio Frigerio: "El liderazgo de Cambiemos, en 2015, se definió cuando la gente eligió a Macri en la PASO"

Entrevista de Romina Manguel con Rogelio Frigerio.

El ex ministro de Interior durante la presidencia de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, se metió de lleno en la discusión por el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio (JxC) al afirmar que el ex mandatario es uno de los referentes de la colación opositora.

Entrevistado por Romina Manguel en A24, Frigerio manifestó que "el liderazgo de Cambiemos lo determinó la gente en la PASO 2015", en referencia a las elecciones presidenciales de ese año. En ese sentido, consideró que "la gente eligió como líder de Cambiemos a Macri" en ese entonces, por lo que aún tiene un rol más que importante dentro de la coalición opositora.

La frase de Frigerio sorprendió debido a que Macri, en su raid mediático de hace más de un mes, esbozó fuertes críticas hacía su ex ministro de Interior como también contra el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Si bien Macri dio marcha atrás con algunas críticas, sus palabras calaron hondo dentro de Juntos por el Cambio. "Fuimos el Gobierno más débil de los últimos 100 años. Tuvimos objetivos ambiciosos pero recibimos gravísimos problemas sociales. Nos faltó volumen político", reconoció.

Asimismo, Frigerio remarcó la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio con el eje puesto en la autocrítica primero como espacio y luego con la mente puesta en "ser generosos" de cara al 2021 y el 2023. "Tiene que haber liderazgos horizontales", aclaró.

Al mismo tiempo, sostuvo que hubo un problema con la distribución del poder en el país para la cual no fueron "muy generosos" y que hubo una marcada decisión de "no ampliar la base política" del Gobierno. "La autocrítica no puede ser pase de facturas. Todos tenemos que ver en qué nos equivocamos", remarcó a lo que puntualizó que el principal problema de la administración de Macri fueron los errores en la política y no en la economía.

"Tuvimos dos oportunidades para abrir el Gobierno y no lo hicimos", puntualizó.

Consultado sobre la evaluación que hace de la administración de Alberto Fernández a un año de su desembarco, Frigerio consideró que se cometieron muchos errores y que hay una crisis de confianza que no termina de resolverse. "Éste Gobierno no está haciendo bien las cosas. Cristina Fernández de Kirchner convocó al dialogo después de un pase de facturas, por lo que no genera confianza. Eso es algo que no se construye criticando al otro", dijo.

"Cuando el Presidente se juntó con Horacio (Rodríguez Larreta) y (Axel) Kicillof se generó confianza. Pero con la quita de la coparticipación a la Ciudad se quebró", puntualizó Frigerio sobre la situación actual de tiroteo entre ambas jurisdicciones.

Además, consideró que "es infantil pensar que los buenos estamos de un lado y los malos del otro", afirmó a lo que añadió: "La frase -volvimos mejores- es volver al pasado".

Por otro lado, el ex titular de Interior criticó al impuesto a las grandes fortunas que se convirtió en ley en las últimas semanas. "No sabemos a dónde apunta este barco. Fue una mala decisión el tributo a las grandes fortunas porque es anti industria y anti empresario", manifestó Frigerio que remarcó además que, para él, "se están haciendo cosas para que no haya inversiones".

Para graficar su argumento sostuvo que los industriales van a pagar más por ese tributo que los terrateniente. "No sabemos las connotaciones legales que puede tener el impuesto a la riqueza", agregó.