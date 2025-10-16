¿Santilli o Espert?: El fiscal electoral sugirió que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de LLA

No obstante, el fiscal aclaró que el proceso de distribución de la Junta Electoral no puede paralizarse mientras llegan los nuevos afiches. Y aclara que la responsabilidad de que el material llegue a tiempo es exclusivamente de LLA, las imprentas y el Correo. "Ante algún inconveniente, el proceso seguiría adelante", plantearon desde la fiscalía.

“En tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de la Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”, dice el escrito.

Ahora la decisión final la tiene la Cámara Nacional Electoral, que se reuniría este mediodía para decidir. Cabe recordar que la Junta de la Provincia de Buenos Aires, con el Juez Federal Alejo Ramos Padilla a la cabeza había considerado que no se debían reimprimir los afiches por "imposibilidad material". Es decir, no se llegaban con los plazos.

El dictamen del fiscal da a entender que al no poner en juego el instrumento de voto (las boletas) en este caso se puede avanzar con la reimpresión.