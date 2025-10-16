En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Polémica bonaerense

¿Santilli o Espert?: El fiscal electoral sugirió que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de LLA

El fiscal Ramiro González dictaminó que se pueden reimprimir los carteles con las listas completas que estarán en el cuarto oscuro en el día de la elección. Ahora decide la Cámara Electoral.

¿Santilli o Espert?: El fiscal electoral sugirió que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de LLA

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, le propuso a la Cámara Nacional Electoral que se reimprima la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de LLA en la provincia de Buenos Aires, reemplazando los actuales afiches que tienen a Espert como candidato. Había sido un pedido de La Libertad Avanza que la Justicia bonaerense rechazó. LLA apeló y ahora deberá definir la Cámara Nacional Electoral, aunque el dictamen del fiscal será clave en esa decisión.

De acuerdo a lo que dictaminó el fiscal, el Correo será responsable de hacer llegar el material a las escuelas para no afectar la elección.

Según explicó en su escrito, los apoderados de la Libertad Avanza que dijeron que en 24 horas podía imprimirse la cartelería informativa. A su vez, funcionarios del Correo plantearon se podía hacer llegar a las escuelas ese material sin poner en riesgo la elección. “Es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, advirtió Ramiro González.

“A criterio de esta Fiscalía, el trabajo que viene desarrollando y, prácticamente, ha finalizado la Junta Electoral del distrito debe de culminarse. Luego, adicionalmente, deberá revisar los afiches nuevos y entregárselos al Correo para que realice una nueva distribución que, en el informe ya citado, sostuvo que podía distribuir sin desandar el trabajo ya finalizado”, dice el escrito.

No obstante, el fiscal aclaró que el proceso de distribución de la Junta Electoral no puede paralizarse mientras llegan los nuevos afiches. Y aclara que la responsabilidad de que el material llegue a tiempo es exclusivamente de LLA, las imprentas y el Correo. "Ante algún inconveniente, el proceso seguiría adelante", plantearon desde la fiscalía.

“En tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de la Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”, dice el escrito.

Ahora la decisión final la tiene la Cámara Nacional Electoral, que se reuniría este mediodía para decidir. Cabe recordar que la Junta de la Provincia de Buenos Aires, con el Juez Federal Alejo Ramos Padilla a la cabeza había considerado que no se debían reimprimir los afiches por "imposibilidad material". Es decir, no se llegaban con los plazos.

El dictamen del fiscal da a entender que al no poner en juego el instrumento de voto (las boletas) en este caso se puede avanzar con la reimpresión.

