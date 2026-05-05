Santilli se reúne con intendentes del PRO bonaerense: gestión, Congreso y elecciones 2027, en agenda

Fuentes del PRO le bajaron las expectativas a la cuestión meramente electoral y aclararon a A24.com que el encuentro de este martes se trata de "una reunión totalmente normal" que "estaba armada de antes, y recién puede concretarse ahora".

La vincularon a que el ministro Santilli tiene a su cargo la Subsecretaría de municipios, el órgano del gobierno nacional que controla el vínculo con los intendentes y que "es parte de su gestión cotidiana".

pjimage (5).jpg Mauricio Macri reunido con intendentes de Juntos por el Cambio.

"Hace un tiempo que Diego no veía a todos los intendentes del PRO juntos, y Cristian también quería generar ese encuentro", agregaron las fuentes.

El lugar es la sede del PRO de la provincia de Buenos Aires, un espacio de trabajo habitual de las autoridades partidarias para hablar y diseñar estrategias en cuanto a la gestión de intendentes y la estrategia parlamentaria y electoral, aclararon cerca de Ritondo.

Señalaron que el encuentro "está dentro de una dinámica más amplia" en la que "el PRO retomó su actividad partidaria con fuerza" de cara al armado electoral en la provincia y a nivel nacional mirando a las elecciones de 2027.

Según anticiparon las fuentes, en breve habrá otra reunión con todos los concejales bonaerenses del partido amarillo.

La relación del Gobierno con el PRO

Mesa Mauricio MAcri y Karina Milei en la cena de la Fundación Libertad, no cruzaron palabras mientras Milei pronunciaba su discurso. Foto captura de pantalla..png

La relación del Gobierno con el PRO es buena en cuanto a temas de gestión, aunque en lo electoral ambas fuerzas políticas atraviesan un momento de tensión.

Por un lado, la jefa de LLA, Karina Milei, junto a sus armadores políticos nacionales, Eduardo Lule Menem y Martín Menem, diseñan una estrategia de alianzas con gobernadores del PRO para que respalden las leyes que manda el Gobierno al Congreso y negocian transferencias de fondos y de obras públicas para que apoyen la eventual reelección de Milei.

A cambio, el karinismo les ofrece un armado electoral conjunto en las provincias y, en casos puntuales, como con Rogelio Frierio en Entre Ríos, podría apoyar la reelección del gobernador sin presentar candidatos propios.

En el medio, el expresidente Mauricio Macri, presidente del PRO nacional, amaga con su propia candidatura presidencial o poner un candidato propio que le compita la sucesión a Milei.

Javier Milei ratificó el rumbo económico ante empresarios en la cena de la Fundación Libertad. Foto Presidencia..jpg Javier Milei se burló de Carlos Melconian, el economista se levantó y se fue. (Foto: archivo)

Una muestra de la tensión en la relación que atraviesa el Gobierno con Macri se vio la semana pasada en la cena de la Fundación Libertad, cuando Milei y todo el gabinete nacional se cruzaron con el expresidente pero sin saludarse.

La excepción fue la senadora de LLA, Patricia Bullrich, quien fuera la excandidata a presidenta del PRO en 2023, y que después de un largo tiempo de distanciamiento político con Macri se acercó para abrazarlo.

Macri se sentó en una mesa distante de la de Karina Milei, acompañado por uno de sus principales laderos políticos y actual secretario general del PRO nacional, el diputado Fernando de Andreis, pero se mostró distante de los funcionarios, entre los que también estaba Manuel Adorni.

Al respecto, cerca de Ritondo evitan un pronunciamiento contundente sobre el jefe de Gabinete y mantienen el apoyo parlamentario al Gobierno: "El tema Adorni lo tiene que investigar la Justicia. En el Congreso están para legislar no para juzgar. Eso es tarea de jueces y fiscales", señalaron este martes desde el bloque de Diputados del PRO.

Cristian Ritondo, presidente del bloque de Juntos por el Cambio El jefe del bloque del PRO en Diputados criticó al presidente, Alberto Fernández

"En cuanto a las leyes que envió el Gobierno, están en revisión aún", sostienen desde el partido antes de anticipar una posición común de cara a los debates que se vienen en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La reforma electoral y eliminación de las PASO son tema de discusión entre LLA y el PRO, que empuja para que el oficialismo acepte modificar el proyecto original.

Cerca de Ritondo admiten que la intención del bloque amarillo es sostener las PASO, aunque sacándoles la "O" de obligatorias en el proyecto de ley que e Ejecutivo quiere empezar a discutir en el Congreso en los próximos meses.

El proyecto ingresó por el Senado, con lo cual primero lo tratará esa cámara y luego habrá que ver cuál es el texto que llega a Diputados en caso de lograr avanzar.

"Desde el bloque del PRO lo vamos a analizar en profundidad, ya que esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia", advierten. Y respecto a las PASO señalan que "hay argumentos válidos tanto a favor de mantenerlas como en contra. Es cuestión de analizar bien los pro y contra, y ver la mejor opción, o encontrar una alternativa superadora", señalan.

En ese marco, desde el Gobierno Karina Milei se puso al frente de la estrategia parlamentaria junto con Martin Menem, mientras Santilli retomó hace una semana los encuentros con gobernadores.

Este lunes, el ministro del Interior recibió en su despacho de Casa Rosada a Frigerio, quien habría ratificado su apoyo a la ley de reforma electoral, y este miércoles continuará su agenda en San Juan para volver a reunirse con otro de los gobernadores de la oposición dialoguista, Marcelo Orrego.