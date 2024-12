Se cayó la sesión en la Legislatura bonaerense: Kicillof no consiguió la aprobación del presupuesto

Ministros de Kicillof se acercaron a la Legislatura a negociar

Antes de que se cayera definitivamente la sesión, los ministros bonaerenses Pablo López (Economía), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Agustina Vila (Secretaria General) se acercaron al Palacio legislativo de la calle 8 en La Plata para tratar de encarrilar las negociaciones y solicitar una prórroga de más tiempo, que fue negada por la totalidad de las bancadas.

“Vila, López y Katopodis nos pidieron que prorroguemos la sesión para seguir negociando y le dijimos que no. Después nos pidieron construir consensos para el año que viene”, dijo uno de los presidentes de bloque que participó de la reunión con los funcionarios de Kicillof, según informó el portal Diputados Bonaerenses.

Legisladores opositores criticaron a Axel Kicillof

Los bloques opositores apuntaron contra el gobernador Kicillof por la “falta de voluntad política” para lograr un entendimiento y destrabar el paquete de leyes que envió a la Legislatura bonaerense. También le reprocharon al mandatario la ausencia de respuestas a las demandas que formularon durante los últimos días.

El titular del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, aseguró que el oficialismo “no tiene voluntad política” para escuchar las modificaciones que la oposición exige para aprobar las tres herramientas que pide Kicillof..

“Si no hay diálogo ni consensos, nunca vamos a llegar a un resultado. Parece que Kicillof está más preocupado en comprar Aerolíneas Argentinas que en resolver los problemas de la gente”, fustigó el legislador del radicalismo.

El presidente de bloque PRO, Matías Ranzini, calificó como “una falta de respeto” que Kicillof no quiera escuchar las voces opositoras durante el debate del Presupuesto.

“Tenemos un contexto donde la mayoría somos opositores al gobierno de Kicillof, y más allá de eso nunca tuvimos ese rol en estos días de discusión del Presupuesto. Hicimos un trabajo con dictámenes técnicos y políticos porque queríamos que tenga sus herramientas, pero no aprobamos cualquier proyecto. Ahora el Gobernador no quiere ver ni un ápice de las cuestiones que presentamos. Hubo una buena recepción con los distintos bloques de la Cámara, pero no así con el Ejecutivo”, sintetizó Ranzini.

Desde el oficialismo advierten por la falta de Presupuesto

En tanto, el diputado camporista Facundo Tignanelli advirtió que, si el debate por el Presupuesto se patea para el año que viene, se pondrá a la provincia de Buenos Aires “de rehén” ya que durante por lo menos dos meses no tendrá las leyes para administrar sus fondos ni para recaudar sus arcas.