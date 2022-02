Sergio Berni: "Me fui del kirchnerismo, llegó el momento de tomar otro camino"

En declaraciones a Canal 13, Berni contó: "Me fui del kirchnerismo, de ese espacio político me fui con dolor, tristeza, respeto la figura de Cristina (Kirchner). Creo que es la unica dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza. Nunca me van a encontrar criticando a Cristina pero creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino".