Tras el derrumbe electoral, Patricia Bullrich entregó la posta y Juntos por el Cambio se hunde en los pases de factura

Patricia Bullrich, anunció su retiro de la pelea presidencial

“Hoy me ha tocado a mí este lugar, serán otros los que avancen en estos valores y en este camino”, dijo Bullrich al final de su discurso tras obtener sólo el 23,8% de los votos y con el rostro demudado por la inesperada derrota. Obtuvo un porcentaje menor a la suma de los votos de Juntos por el Cambio en las PASO, más del 28%.

"La bala que tenía Patricia para la presidencia era en 2023, ahora no quedarán más oportunidades. Seguirá haciendo política desde otro lugar", dijo un dirigente que la conoce bien.

También la candidata dejó en claro que no apoyará nunca al kirchnerismo ni al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre próximo. El postulante peronista ganó con el 36,7% de los sufragios, pese a que en las primarias apenas había superado el 27%.

Una puerta abierta hacia Milei: nunca al kirchnerismo

Pero Patricia Bullrich nunca le cerró la puerta a Javier Milei, de La Libertad Avanza, que obtuvo el segundo lugar con el 30% de los votos y que les envió señales a los dirigentes del PRO. Esta definición tajante de Bullrich en contra de Massa despertó críticas internas entre los dirigentes radicales. “Ahora Juntos se dividirá en tres. Algunos apoyarán a Massa en el balotaje, otros a Milei y otros votarán en blanco”, reseñó resignado un dirigente entre los invitados.

El desconcierto en el bunker era total de cara al futuro. El candidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con sus barras de la Ciudad y de Vicente López, fue el único que celebró su triunfo casi en primera vuelta, aunque por unas décimas deberá competir en un balotaje porteño contra Leandro Santoro. El primo de Mauricio Macri pareció arrogarse la posta del liderazgo del PRO, como el ganador más importante.

Pero en su discurso no estuvo acompañado por ningún dirigente radical. Solo por su candidata a vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, y su núcleo más duro. También los radicales quedaron muy disconformes con la campaña de Bullrich a la que no le encontraron atractivo en propuestas y con los desplantes hacia la UCR del ex presidente Mauricio Macri.

Juntos por el Cambio implosiona, dicen algunos dirigentes

“Juntos por el Cambio implosiona, parece inexorable”, comentó un allegado a Patricia Bullrich. En el entorno de la candidata admitieron que hubo serias disputas internas del entorno cuando hace dos sábados Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta sería su jefe de gabinete.

“Muchos allegados a Patricia llegaron a advertirle que con Larreta nunca trabajarían, porque no confían en él”, advirtió a A24.com una fuente del círculo de la candidata. "No hay ningún tipo de afecto entre Bullrich y Larreta, no se tienen aprecio. No se comprende por qué lo convocó", señalaron en el equipo de Bullrich. Y secretamente atribuyen a esa suma la disminución de algunos votos en las elecciones de este domingo.

También se quejaron de que la líder de la campaña no abrió nunca su entorno cerrado y tomó decisiones entre muy pocos dirigentes de su confianza. Los principales son Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña, y Damian Arabia, candidato a diputado nacional, los que tienen mayor peso en su núcleo.

Milei o Massa, esa es la próxima batalla interna

En un rápido repaso, ahora Juntos se introducirá en el debate sobre la estrategia frente al balotaje. A simple vista, Jorge Macri y Mauricio Macri podrían acercarse a Milei, al igual que Patricia Bullrich y los sectores duros del PRO. Pero el larretismo, la UCR, la Coalición Cívica y el GEN nunca podrían apoyar al candidato libertario y algunos de ellos podrían cerrar un acuerdo con Massa, que en su discurso del triunfo los convocó a un gobierno de unidad nacional.

Milei tendió puentes al macrismo puro cuando mencionó varias veces la palabra “juntos” y “cambio” y marcó como único rival a vencer el kirchnerismo sin nombrar a Massa. También felicitó a Jorge Macri, con lo cual podría respaldarlo en el balotaje porteño a cambio de que el macrismo lo respalde a él en el balotaje nacional, dado que Ramiro Marra quedó tercero y podría votar en contra de Leandro Santoro.

Además, Milei elogió a Rogelio Frigerio en Entre Ríos, que ordenó cortar boletas a favor de Milei y ahora buscaría su apoyo para el balotaje. Todos esos guiños cifrados generaron suma desconfianza en el radicalismo. Dentro de la UCR, que lidera Gerardo Morales, otro perdedor de la jornada de ayer, aumentan los reproches al macrismo. Había en el bunker un tufillo a debacle electoral y final de época más allá de los triunfos en la Ciudad y en Entre Ríos.

La provincia de Buenos Aires, el otro gran fracaso de Juntos

Los dirigentes radicales cuestionan la campaña de Bullrich, que no tuvo líneas concretas para captar al electorado opositor, y ya pergeñan una ruptura. Otro motivo para el enojo fue la dolorosa derrota en la provincia de Buenos Aires, donde Néstor Grindetti quedó muy lejos del 45% del gobernador reelecto del peronismo, Axel Kicillof.

“No se entiende nada. Despues del 200% de inflación, del dólar a 1000 pesos, del caso Insaurralde, del Chocolate Rigau, Kicillof tuvo el 45% y Massa el 36. Y la oposición quedó dividida y derrotada”, se lamentaba un dirigente bullrichista que no salía de su estupor.

Lousteau, un gran ausente en el escenario de Parque Norte

En el escenario de Jorge Macri y luego de Patricia Bullrich había rostros demudados como el de la propia candidata y el de Macri. El senador Martín Lousteau, viejo aliado de Larreta, ni subió a ninguno de los escenarios.

El propio Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti anunciaron que en caso de balotaje Massa-Milei nunca votarían a Milei. En cambio, Bullrich pareció insinuar que nunca lo votaría a Massa. “No felicitaré y nunca vamos a ser cómplices del populismo y de las mafias que destruyeron este país”, dijo la candidata presidencial derrotada.

Gerardo Morales se retiró molesto de Parque Norte por las declaraciones de Bullrich, que no cuestionó a Milei. En el caso de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, no se sabe qué postura adoptará: está tan lejos de Milei como de Massa.

También en esa disyuntiva podrían quedar alejados nuevamente Larreta, que no tiene afinidad con Milei, y Macri, que tiene diálogos iniciados y que hasta podria aportar a un economista como Federico Sturzzeneger a sus equipos.

Jorge Macri, ahora se arroga el liderazgo del PRO

En tanto, Jorge Macri pareció querer ponerse al frente de lo que quede de Juntos por el Cambio o del PRO, habiendo sido el ganador del mayor distrito que le tocó a Juntos. “Que la Ciudad sea el faro de la Argentina que queremos”, señaló. Cerca de él, un dirigente del PRO de la primera hora, ex Ucedé, señaló: “Nos hemos convertido nuevamente en un partido distrital, hemos vuelto al principio”, señaló.

Por su parte, el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, posteó: “Hoy la sociedad nos ha ubicado en un rol opositor a nivel nacional. Este nuevo escenario debe ser con los diez gobernadores y todos Juntos por el Cambio trabajando unidos”.

Sin embargo, muchos radicales admiten que ya reciben llamados de Massa y muchos macristas apuestan a los contactos con Milei, aunque también tienen las dudas derivadas de los contactos entre Milei y Massa, un dirigente al que Macri definitivamente no quiere.