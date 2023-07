Venta de candidaturas: la justicia no encontró pruebas contra Javier Milei y llamará a nuevos testigos

El funcionario judicial inició una investigación contra Milei a raíz de las declaraciones públicas y versiones que indican que varios candidatos del espacio a nivel nacional habían comprado sus puestos, es decir, pagado por integrar la lista. Se habla de entre 30 mil y 40 mil dólares, que Milei se encargó de desmentir categóricamente y acusó una campaña mediática en su contra.

Solo Maslatón ratificó ante sede judicial el haber recibido datos sobre venta de cargos en La Libertad Avanza pero no aportó pruebas concretas sobre esas supuestas transacciones u operaciones de dinero. Fleitas negó tener datos sobre pagos y Zurbriggen tampoco aportó información que resulte clave para la investigación.

Ahora, se espera que las próximas citaciones vayan en línea con lo que mencionaron los primeros tres testigos. Lo que se intenta hallar son datos concretos que conduzcan a los supuestos pagos.

javier-milei-carlos-maslaton-1563172.jpg Javier Milei y su denunciante Carlos Maslatón. (Foto: archivo)

¿Qué dijeron los testigos hasta ahora?

Hasta ahora la declaración que más podría comprometer a Milei es la de Carlos Maslatón. En la fiscalía aseguró que a través de sus redes sociales recibió información sobre supuestos pagos en dólares a cambio de un lugar en la lista.

“Me llega de diferentes lados, de gente que no se conoce entre si, información sobre la metodología para incorporar las listas. Se trata de conseguir gente que pague para integrar las listas. Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad, ni capacidad política”, aseguró.

Allí mencionó a diferentes dirigentes y personas vinculadas a la Libertad Avanza que podrían aportar información, entre estas una a la que identificó como el Dr. Pablo Bonapelch y luego mencionó que “el candidato Ariel Diwan le paga semanalmente a Sebastian Pareja $300.000 durante los últimos cinco meses”.

De la testigo Mila Zurbriggen no trascendieron sus dichos aunque sí se pudo saber que aseguró tener miedo. Por su parte, Fleitas aseguró que sus frases sobre supuestas compras de cargos apuntan al Partido Libertario, no a la Libertad Avanza, de Javier Milei.

Fleitas sí ratificó que una vez que se convirtió en legisladora porteña desde el Partido Libertario intentaron ubicar a personas afines en su equipo de trabajo, a lo que ella, dijo, se negó.

Por su parte, Juan Carlos Blumberg, que había lanzado graves acusaciones contra Milei, no fue a declarar y el fiscal lo volverá a llamar.

Mientras la investigación avanza, Javier Milei reclamó que se investigue al fiscal González, al que acusa de dañar su imagen. El pedido llegó directamente a la oficina del procurador Eduardo Casal.