Chiara Mancuso reveló el motivo que le causó un profundo dolor tras su paso por Gran Hermano

En su descargo, también agradeció especialmente a Santiago del Moro, quien durante la cena con los últimos participantes resaltó que su salida estuvo marcada por rumores falsos sobre un supuesto “acomodo”: “Gracias a Santi del Moro por valorar siempre lo que fui en esta edición y por decir que me veía en la final. Si me veía, fue por lo que soy yo, Chiara. Di todo, hice todo y no me arrepiento de nada”.