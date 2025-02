Waldo Wolff denunció a una legisladora libertaria por divulgar información secreta sobre la seguridad porteña

“La diputada Ramírez exhibe y hace pública diversa información confidencial respecto a mi custodia y al Ministerio en general que no son de acceso público. Lo más grave de todo es que lo hace en redes y se jacta de hacerlo”, explicó Wolff.

“Claramente el Ministerio de Seguridad de la Ciudad es objeto de espionaje. Por eso hice la denuncia correspondiente y pedí que se la cite como testigo para que declare quién o quiénes le proveen esa información”, agregó.

En la denuncia, el funcionario habló de “violación de secretos en el marco de tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad; que son de tal gravedad institucional que se ha puesto en peligro la vida” suya y la de su familia.

Ramírez es una de las figuras de la Legislatura que más critican la figura de Wolff, a quien renombró “El ministro de Inseguridad”.

Cuando el funcionario iba a concurrir la semana pasada a exponer en la Comisión de Seguridad pero suspendió por la fuga de presos en Once, la legisladora le pidió la renuncia: “El puesto te queda gigante y es un milagro que te hayan entregado el Ministerio de Seguridad ya que no tenés ni la más remota idea de la materia. En 14 meses lo convertiste en el Ministerio de la Inseguridad. Sí, tendrías que estar en tu casa”.

El cruce de Wolff con Ramírez en la comisión de Diputados

A lo largo de los distintos cruces que tuvo Wolff en comisión, se destacó uno con la presidenta del bloque libertario en CABA, Pilar Ramírez.

"Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo. Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba haciendo una causa por traición a la Patria, me había metido una persona de la AFI a mi casa, me había inventado causas afuera, sin fueros, y siempre me la banqué solito", disparó el ministro porteño contra Ramírez.

Además, Waldo Wolff le recordó su militancia en La Cámpora, la acusó de rodear "muy mal a Javier Milei", y retrucó: "Yo en algún momento voy a dejar de ser 'ministro de la inseguridad', porque no me va la vida por un cargo. Usted no va a dejar de ser nunca alguien que está en La Libertad Avanza rodeando muy mal a Javier Milei y viniendo de La Cámpora".