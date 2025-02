Waldo Wolff le contestó a Patricia Bullrich: "La ministra de Seguridad miente"

La respuesta del Gobierno porteño a Patricia Bullrich

"Lamentablemente falta la verdad la ministra y ella lo sabe. Y lo saben todos los juristas y todos los estudiantes de derecho y cualquiera que lea la Constitución, el código penal", expresó Wollf. Y marcó: "La Ciudad de Buenos Aires no tiene transferida todas las cuestiones que hacen a una provincia":

En esa línea, enumeró: "Se acaba de transferir el transporte, la policía se transfirió hace 8 años, por más que tiene 30, y no tiene transferido ni los delitos penales ni el servicio penitenciario federal. Por eso, nosotros en la ciudad no tenemos presos, tenemos detenidos, que la ley dice que deberían estar 24 horas, 48 máximo".

"Y la ley dice que se lo tiene que llevar al servicio penitenciario Federal", señaló el ministro porteño e insistió: "Nosotros no tenemos servicio penitenciario, tenemos policías; nosotros no tenemos cárceles, tenemos comisarías. Y no lo digo yo, lo dice la ley".

El Gobierno porteño insiste con la resolución de la Justicia

Asimismo, desatacó que 16 jueces confirman lo que plantea el Gobierno de la Ciudad: "Tres en primera instancia, cámara, tribunal superior de justicia, y los cinco de la Corte Suprema le ordenaron a la ministra Bullrich que se lleve a los presos porque le corresponden al servicio penitenciario Federal".

"La ministra de seguridad miente. El imperio de la ley se hizo para que cuando dos personas tienen diferencias, un juez falle. Usted puede mandar una carta diciendo que Wolf no tiene que ocupar un terreno que es suyo, yo puedo mandar una carta y venir acá y tener muchos seguidores. El que dirime es un juez y acá 16 jueces dijeron algo que está firme", remarcó.

También señaló que desde la Ciudad no tienen diferencias con el Gobierno nacional: "La que se fue de nuestro marco político fue ella. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el Gobierno nacional: con la coparticipación, con el transporte, con la justicia laboral, con un montón de cosas. La ministra Bullrich no acata la ley".

Qué pasa con la cárcel que se está construyendo en Marcos Paz

También señaló "otra mentira de la ministra Bullrich" porque la cárcel que están realizando en Marcos Paz "es para llevarse los presos de Devoto".

"Habría que hablar con Horacio Rodríguez Larreta por qué no lo terminó, pero gráficamente o básicamente le digo por no lo hizo porque en aquel momento el gobierno nacional no le pagaba la coparticipación y Rodríguez Larreta tomó una decisión política, pero aunque la hubiese terminado, no es para desagotar las comisarías, es para llevar los presos de Devoto", aclaró.