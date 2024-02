Presentan en Londres el primer episodio de "Máxima", la miniserie sobre la Reina de Países Bajos

En declaraciones al medio especializado de Hollywod Variety antes de las proyecciones televisivas de Londres, Justus Riesenkampff, vicepresidente ejecutivo de Beta Film para países nórdicos dijo que "Máxima" era "especialmente atractiva porque las historias de la realeza repercuten bien”.

"Es la segunda serie de televisión sobre un miembro de la realeza vivo; no podíamos pensar en otra que no fuera 'The Crown'. Y tenemos muchos componentes que lo hacen aún más atractivo: es un choque de culturas y una historia de amor descomunal con un final feliz. Definitivamente, es algo para nuestros tiempos y para las audiencias de todo el mundo", agregó el ejecutivo.

La productora de la serie y directora ejecutiva de Millstreet Films, Rachel van Bommel, añadió que también hay una cualidad "shakespeariana" en la historia de la vida real detrás del programa. "No todo fue feliz cuando se conocieron: hubo una gran discusión en Holanda tan pronto como la prensa supo quién era el padre de Máxima. Como productores, fue muy útil tener el drama orgánico".

Van Bommel se refiere a la complicada historia del padre de la reina Máxima, Jorge Zorreguieta, uno de los ministros civiles con más años de servicio en la última dictadura cívico-militar de la Argentina. A Zorreguieta no se le permitió asistir a su boda real en 2002 y su presencia ha causado más controversia en los años siguientes.

"Nos tomamos un tiempo para pensar cómo abordar la política, porque quieres ser auténtico pero, por otro lado, no quieres iniciar toda una discusión política. Decidimos adoptar el punto de vista de Máxima y, al adoptar su perspectiva, no es necesario tener una opinión al respecto, simplemente puedes ser objetivo", añadió.

"Máxima” se rodó en Nueva York, España, Bélgica y Países Bajos, y la mayoría de las secuencias de Buenos Aires se rodaron en Europa debido a las similitudes de la ciudad con el Viejo Continente.

A pesar de poder convertir Europa en Argentina en cuanto a la localización, Van Bommel sabía que necesitaba elegir un reparto acorde a las nacionalidades de los personajes de la vida real. La argentina Delfina Chaves (“El secreto de la familia Greco”) y el neerlandés Martijn Lakemeier (“The East”) interpretan a la pareja principal junto a un elenco que incluye a la estrella alemana Sebastian Koch (“La vida de los otros”, “Your Honor”), Elsie de Brauw (“The Death of My Mother”), Valeria Alonso (“Dime quién soy”), Daniel Freire (“Lucía y el sexo") e Iván Lapadula (“Dos Vidas”).

“Enseguida supimos que Máxima tenía que ser argentina”, destacó Van Bommel, y agregó: "Ha habido programas producidos en Países Bajos antes donde una actriz neerlandesa interpreta a Máxima y estas historias siempre se cuentan después del compromiso. Como íbamos atrás en el tiempo, teníamos que ir a la Argentina y hacer sentir al público el país de donde venía Máxima. En la Argentina, tu familia es tu mayor valor, entonces eso ayudó al drama de cuando alguien necesita elegir entre su familia y su nueva vida”.

La serie tiene fecha de estreno para 2024, aunque por el momento no fue anunciado si en la Argentina se verá a través de una plataforma, aunque se estima que en América Latina se verá a través de Star+.