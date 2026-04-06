ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

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Calendario AUH ANSES abril 2026: cuándo cobrás según tu DNI

El cronograma oficial de pagos para AUH en abril quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

viernes 10 de abril DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

lunes 13 de abril DNI terminados en 2: martes 14 de abril

martes 14 de abril DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

miércoles 15 de abril DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

jueves 16 de abril DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

viernes 17 de abril DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminados en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Es importante remarcar que no es necesario asistir el mismo día del cobro, ya que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria y puede retirarse en cualquier momento posterior.

Cuánto se cobra por AUH en abril de 2026

Durante este mes, la AUH llega con un aumento del 2,9% por movilidad, lo que impacta directamente en el monto final que perciben las familias.

El esquema de liquidación incluye:

El 80% del haber mensual , que se deposita automáticamente

, que se deposita automáticamente El 20% retenido , que se cobra una vez presentada la Libreta AUH

, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH La Tarjeta Alimentar , que se acredita en la misma fecha

, que se acredita en la misma fecha Otros extras, como el Complemento Leche o la Ayuda Escolar (si corresponde)

En términos concretos:

Una familia con tres hijos o más puede alcanzar un ingreso total de hasta $160.312 , sumando AUH y Tarjeta Alimentar.

puede alcanzar un ingreso total de hasta , sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Para quienes tienen uno o dos hijos, el monto será menor, pero también incluye la prestación alimentaria según la cantidad de menores a cargo.

Este esquema unificado permite que los beneficiarios reciban todos los ingresos en una sola fecha, facilitando la organización del gasto mensual.

Cómo saber dónde cobrás la AUH

Los titulares pueden consultar su lugar y fecha de cobro a través de:

La plataforma Mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social La sección “Hijas e Hijos” → “Mis Asignaciones”

Allí se detalla:

Fecha exacta de cobro

Banco asignado

Medio de pago

Mantener los datos actualizados es clave para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

Qué otros beneficios se cobran junto con la AUH

El calendario de abril no solo contempla el pago de la AUH. También incluye otros ingresos importantes:

Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente sin trámite

se acredita automáticamente sin trámite Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): para niños de hasta 3 años

para niños de hasta 3 años Ayuda Escolar Anual: para quienes hayan presentado el certificado correspondiente

Además, en caso de tener un crédito activo otorgado por bancos o billeteras virtuales, la cuota se descuenta directamente del haber, lo que puede modificar el monto final a cobrar.

Claves para no perder ningún beneficio

Para asegurarte de cobrar todo lo que te corresponde en abril:

Verificá tu fecha según DNI

Ingresá a Mi ANSES para chequear liquidación

Tené actualizados tus datos personales y familiares

Presentá la Libreta AUH si querés cobrar el 20% retenido

El calendario de abril llega con una estructura clara y pagos unificados, en un contexto donde cada ingreso cuenta. Conocer cuándo y cuánto cobrás es fundamental para aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrece ANSES.