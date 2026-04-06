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ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH

La ANSES ya confirmó el calendario de pagos de la AUH para abril de 2026: fechas según DNI, montos actualizados con aumento y todos los beneficios que se cobran en conjunto, como Tarjeta Alimentar y extras clave para las familias.

ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH

ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026, con un cronograma que se extiende a lo largo de dos semanas y que incluye, además del haber mensual, el depósito automático de beneficios complementarios clave para millones de familias.

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El calendario comenzará el viernes 10 de abril y, como es habitual, se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Este sistema busca evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos, al tiempo que garantiza una distribución ordenada de los fondos en todo el país.

Aumento ANSES: cuánto cobran jubilados en abril

Con la actualización vigente, los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $450.319,31
  • PUAM: $374.255,44
  • Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $336.224,52
  • PNC para madres de siete hijos: $450.319,31
  • Jubilación máxima: $2.559.188,14

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril
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Calendario AUH ANSES abril 2026: cuándo cobrás según tu DNI

El cronograma oficial de pagos para AUH en abril quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Es importante remarcar que no es necesario asistir el mismo día del cobro, ya que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria y puede retirarse en cualquier momento posterior.

Cuánto se cobra por AUH en abril de 2026

Durante este mes, la AUH llega con un aumento del 2,9% por movilidad, lo que impacta directamente en el monto final que perciben las familias.

El esquema de liquidación incluye:

  • El 80% del haber mensual, que se deposita automáticamente
  • El 20% retenido, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH
  • La Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma fecha
  • Otros extras, como el Complemento Leche o la Ayuda Escolar (si corresponde)

En términos concretos:

  • Una familia con tres hijos o más puede alcanzar un ingreso total de hasta $160.312, sumando AUH y Tarjeta Alimentar.
  • Para quienes tienen uno o dos hijos, el monto será menor, pero también incluye la prestación alimentaria según la cantidad de menores a cargo.

Este esquema unificado permite que los beneficiarios reciban todos los ingresos en una sola fecha, facilitando la organización del gasto mensual.

Cómo saber dónde cobrás la AUH

Los titulares pueden consultar su lugar y fecha de cobro a través de:

  • La plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • La sección “Hijas e Hijos” → “Mis Asignaciones”

Allí se detalla:

  • Fecha exacta de cobro
  • Banco asignado
  • Medio de pago

Mantener los datos actualizados es clave para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

Qué otros beneficios se cobran junto con la AUH

El calendario de abril no solo contempla el pago de la AUH. También incluye otros ingresos importantes:

  • Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente sin trámite
  • Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): para niños de hasta 3 años
  • Ayuda Escolar Anual: para quienes hayan presentado el certificado correspondiente

Además, en caso de tener un crédito activo otorgado por bancos o billeteras virtuales, la cuota se descuenta directamente del haber, lo que puede modificar el monto final a cobrar.

Claves para no perder ningún beneficio

Para asegurarte de cobrar todo lo que te corresponde en abril:

  • Verificá tu fecha según DNI
  • Ingresá a Mi ANSES para chequear liquidación
  • Tené actualizados tus datos personales y familiares
  • Presentá la Libreta AUH si querés cobrar el 20% retenido

El calendario de abril llega con una estructura clara y pagos unificados, en un contexto donde cada ingreso cuenta. Conocer cuándo y cuánto cobrás es fundamental para aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrece ANSES.

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