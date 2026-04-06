ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH
La ANSES ya confirmó el calendario de pagos de la AUH para abril de 2026: fechas según DNI, montos actualizados con aumento y todos los beneficios que se cobran en conjunto, como Tarjeta Alimentar y extras clave para las familias.
ANSES abril 2026: los pagos que comienzan esta semana para jubilados y AUH
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026, con un cronograma que se extiende a lo largo de dos semanas y que incluye, además del haber mensual, el depósito automático de beneficios complementarios clave para millones de familias.
El calendario comenzará el viernes 10 de abril y, como es habitual, se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Este sistema busca evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos, al tiempo que garantiza una distribución ordenada de los fondos en todo el país.
Aumento ANSES: cuánto cobran jubilados en abril
Con la actualización vigente, los haberes quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $450.319,31
PUAM: $374.255,44
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $336.224,52
PNC para madres de siete hijos: $450.319,31
Jubilación máxima: $2.559.188,14
Calendario de pagos ANSES abril 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 24 de abril
DNI 2 y 3: 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril
Calendario AUH ANSES abril 2026: cuándo cobrás según tu DNI
El cronograma oficial de pagos para AUH en abril quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
DNI terminados en 2: martes 14 de abril
DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
DNI terminados en 7: martes 21 de abril
DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Es importante remarcar que no es necesario asistir el mismo día del cobro, ya que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria y puede retirarse en cualquier momento posterior.
Cuánto se cobra por AUH en abril de 2026
Durante este mes, la AUH llega con un aumento del 2,9% por movilidad, lo que impacta directamente en el monto final que perciben las familias.
El esquema de liquidación incluye:
El 80% del haber mensual, que se deposita automáticamente
El 20% retenido, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH
La Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma fecha
Otros extras, como el Complemento Leche o la Ayuda Escolar (si corresponde)
En términos concretos:
Una familia con tres hijos o más puede alcanzar un ingreso total de hasta $160.312, sumando AUH y Tarjeta Alimentar.
Para quienes tienen uno o dos hijos, el monto será menor, pero también incluye la prestación alimentaria según la cantidad de menores a cargo.
Este esquema unificado permite que los beneficiarios reciban todos los ingresos en una sola fecha, facilitando la organización del gasto mensual.
Cómo saber dónde cobrás la AUH
Los titulares pueden consultar su lugar y fecha de cobro a través de:
La plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social
La sección “Hijas e Hijos” → “Mis Asignaciones”
Allí se detalla:
Fecha exacta de cobro
Banco asignado
Medio de pago
Mantener los datos actualizados es clave para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.
Qué otros beneficios se cobran junto con la AUH
El calendario de abril no solo contempla el pago de la AUH. También incluye otros ingresos importantes:
Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente sin trámite
Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): para niños de hasta 3 años
Ayuda Escolar Anual: para quienes hayan presentado el certificado correspondiente
Además, en caso de tener un crédito activo otorgado por bancos o billeteras virtuales, la cuota se descuenta directamente del haber, lo que puede modificar el monto final a cobrar.
Claves para no perder ningún beneficio
Para asegurarte de cobrar todo lo que te corresponde en abril:
Verificá tu fecha según DNI
Ingresá a Mi ANSES para chequear liquidación
Tené actualizados tus datos personales y familiares
Presentá la Libreta AUH si querés cobrar el 20% retenido
El calendario de abril llega con una estructura clara y pagos unificados, en un contexto donde cada ingreso cuenta. Conocer cuándo y cuánto cobrás es fundamental para aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrece ANSES.