¿Por qué los astronautas de Artemis II no pisarán la Luna a pesar de los avances tecnológicos de los últimos 50 años?

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Y eso ocurre pese a que las computadoras de hoy son infinitamente superiores a la que llevó al Apollo 11 hasta allí y devolvió a sus astronautas sanos y salvos a la Tierra.

Si tenemos la tecnología, ¿por qué no regresamos en 54 años?

¿Por qué no dimos otro "gran salto para la humanidad"?

La frase de Neil Armstrong cuando pisó la Luna en julio de 1969 se viralizó aún cuando no existían las redes sociales. Pese a lo que muchos creen, no fue el único astronauta sobre la Luna. En ese viaje de la Apollo XI, estuvo acompañado por Buzz Aldrin. Y hubo luego, cinco misiones más que llegaron a alunizar. Sólo la Apollo XIII no pudo hacerlo por una falla a poco del despegue. Es decir, en total, hubo 12 hombres caminando sobre la Luna. Incluso, dos misiones llevaron un vehículo para andar por su superficie mucho más rápido y llegar más lejos.

El último hombre en pisar la Luna fue Eugene Cernan en diciembre de 1972. Entonces, ¿por qué no volvimos?, ¿fue por una cuestión de "tecnología"?

evolucion de la tecnología En 54 años de evolución tecnológica, las computadoras de la NASA y sus cápsulas espaciales son enormente superiores a las de la Apollo XI. (Foto: A24.com)

La evolución de la tecnología

La Commodore 64 fue una de las computadoras personales que marcó una época y ayudó a popularizar el uso doméstico de la informática. Apareció en 1982 y tenía, justamente, 64 KB de memoria. Para millones de personas, fue como tener el mundo en las manos.

Hoy, en cambio, un celular inteligente de alta gama puede traer:

RAM (memoria de trabajo): entre 12 GB y 24 GB

Almacenamiento interno: entre 256 GB y 1 TB

La computadora que guiaba al Apollo XI tenía apenas 4 KB de memoria RAM y unos 72 KB de memoria fija (ROM). Es decir: cualquiera de nosotros tiene hoy en el bolsillo más capacidad informática que la que usó la NASA para llevar astronautas a la Luna en 1969.

Pero esa no es la explicación principal de por qué nunca más se volvió a la Luna desde 1972.

Entonces, ¿por qué no regresamos?

La respuesta no está tanto en la tecnología como en la política, el dinero y la geopolítica. La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna después de más de medio siglo. Durante unos 10 días, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor J. Glover y Jeremy Hansen viajarán a bordo de la nave Orión, rodearán el satélite natural de la Tierra y pasarán por su cara oculta. Pero no van a descender.

Y ahí surge la pregunta inevitable: si en 1969 la NASA logró llevar al hombre a la Luna con una tecnología infinitamente más limitada que la actual, ¿por qué ahora no?

Las misiones Apollo ocurrieron en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la conquista del espacio. Llegar primero a la Luna no fue solo un logro científico: también fue una victoria geopolítica. En ese contexto, Washington destinó a la NASA un presupuesto descomunal. Durante los años del programa Apollo, la agencia llegó a recibir casi el 5% del presupuesto federal. Hoy, en cambio, ronda apenas el 0,35%.

Además, el programa Apollo no estaba pensado para durar. Fue una demostración de poder, capacidad y prestigio internacional, pero no un sistema de exploración sostenido en el tiempo. Después de 1972, una vez “ganada” la carrera contra la Unión Soviética, la atención se concentró en proyectos más “económicos”, como la órbita terrestre baja y, más adelante, la Estación Espacial Internacional. De hecho, el programa Apollo iba a llegar hasta la misión 20, pero fue cancelado antes y terminó en la 17.

LA GUERRA FRIA Y LA LUNA La disputa de EE.UU. con sus rivales mundiales, la Unión Soviética en la década del 60 y China en la actualidad, una ayuda inesperada para viajar a la Luna. (Foto: A24.com)

Artemis: volver, pero de otra manera

Ahora, el regreso a la Luna no consiste simplemente en repetir lo que ya se hizo. El programa Artemis busca construir una presencia más duradera: desarrollar nuevas naves, probar sistemas, preparar módulos de alunizaje, diseñar nuevos trajes espaciales y hasta sentar las bases para futuras misiones a Marte.

Por eso, Artemis II será una misión de prueba avanzada. El próximo alunizaje, en principio, no será inmediato. Hoy se espera que ocurra recién con Artemis IV, y no con Artemis III, en algún momento de 2028.

Además, hay una nueva carrera espacial. Esta vez, el rival ya no es la Unión Soviética, sino China, que también apunta a la Luna, especialmente al polo sur lunar, una región clave por la posible presencia de agua y otros recursos. La India, por su parte, ya logró colocar una nave robótica en la cara oculta del satélite, y también se suma a esta nueva etapa de exploración.

En definitiva, no es que hoy no se pueda volver a la Luna. El problema es que regresar de manera sostenida, segura y con objetivos de largo plazo es mucho más complejo que clavar una bandera y volver.

En el fondo, la explicación no está tanto en la tecnología como en algo bastante más terrenal: la billetera, el poder y la competencia entre países.

Como en tantas otras cosas, la tecnología es solo una herramienta.