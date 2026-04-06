ANSES confirmó los montos de abril: cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

En el caso de familias que tengan un hijo con discapacidad, el monto final puede escalar por encima de los $549.000, dependiendo de los ingresos registrados.

Montos AUH: ¿qué pasa con el 20% retenido?

Es importante recordar que el valor total de la AUH en abril es de $136.666, pero ANSES liquida mensualmente el 80% del haber. Para cobrar el acumulado anual del 20% restante, los beneficiarios deben realizar el trámite obligatorio de la Libreta de Asignación Universal, que acredita los controles de salud y escolaridad.

Escala de Tarjeta Alimentar (sin aumentos):

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

AUH_ANSES

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en abril?

El cronograma de pagos está organizado por la terminación del DNI. Estas son las fechas confirmadas para AUH y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Para quienes perciben la Asignación por Embarazo, las fechas coinciden con el esquema anterior, mientras que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad comenzarán a cobrar a partir del 14 de abril según sus terminaciones.