ANSES confirmó los montos de abril: cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Sin embargo, para las familias con tres hijos o más, el dato clave reside en la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que este mes deja un saldo total superior a los $430.000.
¿Cuánto cobra una familia con 3 hijos en abril?
El cálculo para el grupo familiar más numeroso se compone de dos beneficios directos que se depositan en la misma cuenta:
Por AUH: se perciben $109.332,80 netos por cada hijo (tras el descuento del 20% que ANSES retiene hasta la presentación de la Libreta). Por tres hijos, el total es de $327.998,40.
Tarjeta Alimentar: para quienes tienen tres hijos o más, el monto se mantiene congelado en $108.062.
Total a cobrar: una familia con tres hijos percibirá un total de $436.060,40 durante el mes de abril.
En el caso de familias que tengan un hijo con discapacidad, el monto final puede escalar por encima de los $549.000, dependiendo de los ingresos registrados.
Montos AUH: ¿qué pasa con el 20% retenido?
Es importante recordar que el valor total de la AUH en abril es de $136.666, pero ANSES liquida mensualmente el 80% del haber. Para cobrar el acumulado anual del 20% restante, los beneficiarios deben realizar el trámite obligatorio de la Libreta de Asignación Universal, que acredita los controles de salud y escolaridad.
Escala de Tarjeta Alimentar (sin aumentos):
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres hijos o más: $108.062
Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en abril?
El cronograma de pagos está organizado por la terminación del DNI. Estas son las fechas confirmadas para AUH y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Para quienes perciben la Asignación por Embarazo, las fechas coinciden con el esquema anterior, mientras que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad comenzarán a cobrar a partir del 14 de abril según sus terminaciones.