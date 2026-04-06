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ANSES confirmó los montos de abril: cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Con el aumento del 2,9% ya oficializado, el organismo previsional definió las escalas para las asignaciones. Los detalles del pago y el calendario completo.

Cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar en abril (Foto: archivo).

Cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar en abril (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de asignaciones sociales en abril de 2026. Con la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la inflación del INDEC, el incremento será del 2,9%.

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Sin embargo, para las familias con tres hijos o más, el dato clave reside en la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que este mes deja un saldo total superior a los $430.000.

¿Cuánto cobra una familia con 3 hijos en abril?

El cálculo para el grupo familiar más numeroso se compone de dos beneficios directos que se depositan en la misma cuenta:

  • Por AUH: se perciben $109.332,80 netos por cada hijo (tras el descuento del 20% que ANSES retiene hasta la presentación de la Libreta). Por tres hijos, el total es de $327.998,40.

  • Tarjeta Alimentar: para quienes tienen tres hijos o más, el monto se mantiene congelado en $108.062.

Total a cobrar: una familia con tres hijos percibirá un total de $436.060,40 durante el mes de abril.

En el caso de familias que tengan un hijo con discapacidad, el monto final puede escalar por encima de los $549.000, dependiendo de los ingresos registrados.

Montos AUH: ¿qué pasa con el 20% retenido?

Es importante recordar que el valor total de la AUH en abril es de $136.666, pero ANSES liquida mensualmente el 80% del haber. Para cobrar el acumulado anual del 20% restante, los beneficiarios deben realizar el trámite obligatorio de la Libreta de Asignación Universal, que acredita los controles de salud y escolaridad.

Escala de Tarjeta Alimentar (sin aumentos):

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres hijos o más: $108.062

AUH_ANSES

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en abril?

El cronograma de pagos está organizado por la terminación del DNI. Estas son las fechas confirmadas para AUH y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Para quienes perciben la Asignación por Embarazo, las fechas coinciden con el esquema anterior, mientras que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad comenzarán a cobrar a partir del 14 de abril según sus terminaciones.

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