La categórica y polémica acción de Facundo Pieres con Zaira Nara a un año de separarse
Se conoció la sorpresiva decisión de Facundo Pieres que roza su actual vínculo con su ex Zaira Nara, de quien se separó en 2025 y hay rumores de acercamiento.
6 abr 2026, 09:55
La categórica y polémica acción de Facundo Pieres con Zaira Nara a un año de separarse
Zaira Nara y Facundo Pieres se separaron definitivamente a mediados de abril de 2025, tras aproximadamente dos años de relación. Durante el verano, la modelo fue vista muy cerca del millonario francés Robert Strom en las playas de Punta del Este y pasaron juntos Año Nuevo.
Lo cierto es que en el programa Infama (América Tv) detallaron la acción de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, con Strom, quien era su amigo y compartían juntos partidos de polo.
“Zaira y Robert estuvieron en Punta del Este juntos y pasaron Año Nuevo. A los días se dejaron de ver y de seguir en redes. Entonces uno dice: acá pasó algo. Ella supuestamente no lo quería ver más, él parece que estaba con una actriz francesa", comenzó Santiago Sposato.
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Y apuntó que Zaira y Robert comenzaron a seguirse otra vez desde las redes sociales tras un viaje de ella Europa, con un detalle impactante sobre la decisión virtual contraria que tomó Facundo Pieres con el magnate.
"Hace poco Zaira viajó a Europa, precisamente a París, donde vive él. Después de ese viaje se volvieron a seguir en redes. Ella medio que fue por trabajo. Se volvieron a seguir en redes y el amigo de él que lo dejó seguir es Facundo Pieres, una persona que vive enemorada de Zaira Nara", indicó el panelista.
Y pasó en limpio sobre esta acción virtual del polista en medio de los rumores de un nuevo acercamiento con Zaira Nara: "Pieres dejó de seguir a Strom que era su amigo y jugaban juntos al polo. Strom sigue a Pieres y Pieres lo dejó de seguir a él. Los conocen a todos porque la hermana de Robert está casada con el hijo de una de las Trillizas de Oro".
A lo que la conductora Marcela Tauro sumó un picante dato sobre el presente sentimental de Pieres, quien es vinculado otra vez a la hermana de Wanda: "Dicen que se separó de Chechu(Bonelli)porque habría recibido un mensaje de Zaira".
El motivo que separó a Zaira Nara y Facundo Pieres y el acuerdo para una reconciliación
La relación entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli volvió a quedar expuesta luego de que trascendiera que la pareja habría atravesado una separación motivada por un supuesto mensaje del polista a su ex novia Zaira Nara.
En ese contexto, en el programa La mañana con Moria (El Trece) detalló cómo se empezó a deteriorar la relación entre el polista y la modelo y cómo sufrió en su momento él aquel final del romance.
"Puede llegar a haber una vuelta. En su momento, él intentó despegarla un poco del tema de los viajes. Para ella, el negocio está ahí porque acá no hay tanto trabajo para las modelos o al menos no tan bien pago. A él le empezó a molestar que viajara tanto y ella priorizó su profesión", indicó Gustavo Méndez sobre la posibilidad de una reconciliación entre Zaira y Pieres.
Y recordó que el polista atravesó un momento de profunda tristeza tras la ruptura con la modelo: “Estuvo realmente muy deprimido cuando ella lo dejó”, indicó.
En ese contexto, en su intento por recuperar la relación, el polista habría aceptado que Zaira Nara no podrá estar disponible de manera permanente para acompañarlo en sus viajes por su tabajo, punto clave en el acuerdo para volver a intentar estar juntos en medio de los rumores de reconciliación.