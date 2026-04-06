La categórica y polémica acción de Facundo Pieres con Zaira Nara a un año de separarse

"Hace poco Zaira viajó a Europa, precisamente a París, donde vive él. Después de ese viaje se volvieron a seguir en redes. Ella medio que fue por trabajo. Se volvieron a seguir en redes y el amigo de él que lo dejó seguir es Facundo Pieres, una persona que vive enemorada de Zaira Nara", indicó el panelista.

Y pasó en limpio sobre esta acción virtual del polista en medio de los rumores de un nuevo acercamiento con Zaira Nara: "Pieres dejó de seguir a Strom que era su amigo y jugaban juntos al polo. Strom sigue a Pieres y Pieres lo dejó de seguir a él. Los conocen a todos porque la hermana de Robert está casada con el hijo de una de las Trillizas de Oro".

A lo que la conductora Marcela Tauro sumó un picante dato sobre el presente sentimental de Pieres, quien es vinculado otra vez a la hermana de Wanda: "Dicen que se separó de Chechu (Bonelli) porque habría recibido un mensaje de Zaira".

facundo pieres dejo de seguir en instagram a robert strom

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El motivo que separó a Zaira Nara y Facundo Pieres y el acuerdo para una reconciliación

La relación entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli volvió a quedar expuesta luego de que trascendiera que la pareja habría atravesado una separación motivada por un supuesto mensaje del polista a su ex novia Zaira Nara.

En ese contexto, en el programa La mañana con Moria (El Trece) detalló cómo se empezó a deteriorar la relación entre el polista y la modelo y cómo sufrió en su momento él aquel final del romance.

"Puede llegar a haber una vuelta. En su momento, él intentó despegarla un poco del tema de los viajes. Para ella, el negocio está ahí porque acá no hay tanto trabajo para las modelos o al menos no tan bien pago. A él le empezó a molestar que viajara tanto y ella priorizó su profesión", indicó Gustavo Méndez sobre la posibilidad de una reconciliación entre Zaira y Pieres.

Y recordó que el polista atravesó un momento de profunda tristeza tras la ruptura con la modelo: “Estuvo realmente muy deprimido cuando ella lo dejó”, indicó.

En ese contexto, en su intento por recuperar la relación, el polista habría aceptado que Zaira Nara no podrá estar disponible de manera permanente para acompañarlo en sus viajes por su tabajo, punto clave en el acuerdo para volver a intentar estar juntos en medio de los rumores de reconciliación.