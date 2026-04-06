El inicio perfecto de Coudet en River: la marca que igualó y el histórico récord que busca alcanzar

Vale aclarar que otros entrenadores también alcanzaron cuatro victorias al hilo, aunque en contextos diferentes. Ramón Díaz lo hizo en el inicio de su tercer ciclo entre 2012 y 2013, mientras que José María Minella repitió esa racha en su segunda etapa en 1963.

Cuándo puede romper la marca histórica

El próximo desafío será clave: River enfrentará a Blooming el miércoles desde las 21.30 en el estreno por la Copa Sudamericana. Allí, el equipo de Coudet tendrá la posibilidad de alcanzar la quinta victoria consecutiva y quedar a la par de un registro que lleva más de nueve décadas vigente.

Después, el calendario no dará respiro, con un compromiso exigente ante Racing en el Cilindro. Pero el foco inmediato está puesto en ese próximo partido, que puede transformar un gran arranque en un hecho histórico.

Por ahora, lo concreto es que Coudet ya dejó su marca en el comienzo de su ciclo. Y en River, donde la historia pesa, eso no es un dato menor.