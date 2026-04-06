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El inicio perfecto de Coudet en River: la marca que igualó y el histórico récord que busca alcanzar

El entrenador de River ganó sus primeros cuatro partidos al frente de River y ya se metió en un selecto grupo. Ahora, buscará alcanzar un registro que solo un técnico logró en la historia del club.

El inicio perfecto de Coudet en River: la marca que igualó y el histórico récord que busca alcanzar

El ciclo de Eduardo Coudet en River no pudo haber comenzado de mejor manera. Cuatro partidos, cuatro victorias y una sensación de funcionamiento que rápidamente ilusiona a los hinchas. Con el reciente 3-0 ante Belgrano en el Monumental, el entrenador se metió en un grupo muy reducido dentro de la historia del club.

Leé también El desafío de Coudet en River: ganar no alcanza y busca un cambio clave
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El debut del Chacho se produjo el pasado 15 de marzo con un triunfo por 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios. Luego, su equipo mostró solidez para imponerse 2-0 ante Sarmiento de Junín y repitió ese resultado frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. Finalmente, la goleada ante Belgrano terminó de consolidar un arranque perfecto.

Estos resultados lo ubican en una lista selecta de entrenadores que lograron comenzar su ciclo en River con cuatro victorias consecutivas. Allí aparece junto a nombres históricos como Reinaldo Merlo, quien lo consiguió en 1989; Juan Eulogio Urriolabeitia, en la década del 70; el brasileño Didí en 1970; y Arnoldo Watson Hutton, quien en 1934 estableció la mejor marca.

Qué récord puede alcanzar Coudet en River

El dato que ahora aparece en el horizonte es el de Watson Hutton, que logró cinco triunfos consecutivos en el inicio de su ciclo, una marca que aún se mantiene como récord absoluto en la historia del club. Coudet, con su arranque ideal, quedó a solo un partido de igualarlo.

Vale aclarar que otros entrenadores también alcanzaron cuatro victorias al hilo, aunque en contextos diferentes. Ramón Díaz lo hizo en el inicio de su tercer ciclo entre 2012 y 2013, mientras que José María Minella repitió esa racha en su segunda etapa en 1963.

Cuándo puede romper la marca histórica

El próximo desafío será clave: River enfrentará a Blooming el miércoles desde las 21.30 en el estreno por la Copa Sudamericana. Allí, el equipo de Coudet tendrá la posibilidad de alcanzar la quinta victoria consecutiva y quedar a la par de un registro que lleva más de nueve décadas vigente.

Después, el calendario no dará respiro, con un compromiso exigente ante Racing en el Cilindro. Pero el foco inmediato está puesto en ese próximo partido, que puede transformar un gran arranque en un hecho histórico.

Por ahora, lo concreto es que Coudet ya dejó su marca en el comienzo de su ciclo. Y en River, donde la historia pesa, eso no es un dato menor.

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