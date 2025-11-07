En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
GRAN NOTICIA

ANSES confirmó aumento para JUBILADOS y ASIGNACIONES en noviembre 2025

ANSES oficializó nuevos montos para jubilados, pensionados y asignaciones en noviembre, junto con el refuerzo mensual para quienes cobran el haber mínimo. La actualización quedó publicada en el Boletín Oficial y regirá desde este mes con cifras ajustadas por movilidad.

ANSES confirmó aumento para JUBILADOS y ASIGNACIONES en noviembre 2025

ANSES confirmó aumento para JUBILADOS y ASIGNACIONES en noviembre 2025

ANSES confirmó aumentos para jubilados en noviembre, con un incremento del 2,1 por ciento aplicado mediante la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor. La medida fue formalizada a través de las resoluciones 338 2025 y 339 2025, donde también quedó ratificado el refuerzo mensual para los haberes más bajos.

Leé también Llega el aguinaldo ANSES para jubilados: calendario de pagos confirmado y quiénes cobran el bono
Calendario de pagos confirmado para el pago del aguinaldo de ANSES (Foto: archivo).

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los 333.085,39 pesos, mientras que la máxima pasa a 2.241.349,35 pesos. Además, quienes cobren la mínima recibirán un bono que eleva el ingreso final a 403.058,39 pesos, mientras que quienes superen la mínima pero no lleguen a 403.150 pesos recibirán un importe proporcional hasta completar ese monto.

Este esquema de movilidad y refuerzo continuará vigente mientras no sea modificado por el Poder Ejecutivo, por lo que el aumento y el bono mensual seguirán aplicándose bajo la normativa actual publicada en el Boletín Oficial.

Nuevo monto para jubilados ANSES en noviembre

La movilidad previsional determinó un ajuste del 2,1 por ciento sobre los haberes. Con esto, los valores quedan definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $333.085,39

  • Jubilación máxima: $2.241.349,35

  • Refuerzo para quienes cobran la mínima: ingreso final de $403.058,39

  • Bono proporcional para haberes de hasta $403.150

Este refuerzo continúa destinado a garantizar un piso de ingresos mensual para jubilados de menores recursos dentro del sistema previsional.

Cómo se pagará el bono a jubilados en noviembre

El refuerzo mensual se otorgará de forma automática sin necesidad de realizar trámites adicionales. Corresponde de la siguiente manera:

  • Bono completo para quienes cobran la mínima

  • Bono proporcional para quienes superen la mínima pero no alcancen $403.150

  • Sin refuerzo para quienes perciben más de $403.150

Este mecanismo se mantiene vigente para sostener el ingreso mínimo dentro del esquema de movilidad.

Montos actualizados para PUAM y Pensiones No Contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $266.468,31, y con refuerzo el ingreso final llega a $336.468,31.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $233.252, con bono proporcional si el total mensual no supera $403.150.

Estas prestaciones acompañan el ajuste aplicado a jubilados bajo el mismo índice de movilidad.

Valores de asignaciones familiares y AUH actualizados por ANSES

image.png
Las asignaciones familiares se ajustan según el índice de inflación publicado por el Indec. Foto: Anses.

Las asignaciones familiares se ajustan según el índice de inflación publicado por el Indec. Foto: Anses.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre queda en $119.691, con actualizaciones también para nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por zona y discapacidad.

Entre los valores destacados:

  • Nacimiento: $69.763

  • Adopción: $417.116

  • Matrimonio: $104.459

  • Ayuda Escolar: $42.039 valor general, con montos mayores para zonas diferenciales

Estas cifras rigen en todo el país de acuerdo a la zona establecida por ANSES.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
Habilitan créditos para jubilados de ANSES de hasta $1.900.000: cómo acceder
Créditos para JUBILADOS de ANSES: cuánto puedo pedir sumando el AUMENTO y el BONO
Nuevos montos para SUAF de ANSES: cuánto debo ganar para cobrar la asignación familiar en noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar