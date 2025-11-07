ANSES confirmó aumento para JUBILADOS y ASIGNACIONES en noviembre 2025

Jubilación mínima: $333.085,39

Jubilación máxima: $2.241.349,35

Refuerzo para quienes cobran la mínima: ingreso final de $403.058,39

Bono proporcional para haberes de hasta $403.150

Este refuerzo continúa destinado a garantizar un piso de ingresos mensual para jubilados de menores recursos dentro del sistema previsional.

Cómo se pagará el bono a jubilados en noviembre

El refuerzo mensual se otorgará de forma automática sin necesidad de realizar trámites adicionales. Corresponde de la siguiente manera:

Bono completo para quienes cobran la mínima

Bono proporcional para quienes superen la mínima pero no alcancen $403.150

Sin refuerzo para quienes perciben más de $403.150

Este mecanismo se mantiene vigente para sostener el ingreso mínimo dentro del esquema de movilidad.

Montos actualizados para PUAM y Pensiones No Contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $266.468,31, y con refuerzo el ingreso final llega a $336.468,31.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $233.252, con bono proporcional si el total mensual no supera $403.150.

Estas prestaciones acompañan el ajuste aplicado a jubilados bajo el mismo índice de movilidad.

Valores de asignaciones familiares y AUH actualizados por ANSES

image.png Las asignaciones familiares se ajustan según el índice de inflación publicado por el Indec. Foto: Anses.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre queda en $119.691, con actualizaciones también para nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por zona y discapacidad.

Entre los valores destacados:

Nacimiento: $69.763

Adopción: $417.116

Matrimonio: $104.459

Ayuda Escolar: $42.039 valor general, con montos mayores para zonas diferenciales

Estas cifras rigen en todo el país de acuerdo a la zona establecida por ANSES.