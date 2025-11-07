ANSES confirmó aumento para JUBILADOS y ASIGNACIONES en noviembre 2025
ANSES oficializó nuevos montos para jubilados, pensionados y asignaciones en noviembre, junto con el refuerzo mensual para quienes cobran el haber mínimo. La actualización quedó publicada en el Boletín Oficial y regirá desde este mes con cifras ajustadas por movilidad.
ANSES confirmó aumentos para jubilados en noviembre, con un incremento del 2,1 por ciento aplicado mediante la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor. La medida fue formalizada a través de las resoluciones 338 2025 y 339 2025, donde también quedó ratificado el refuerzo mensual para los haberes más bajos.
Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los 333.085,39 pesos, mientras que la máxima pasa a 2.241.349,35 pesos. Además, quienes cobren la mínima recibirán un bono que eleva el ingreso final a 403.058,39 pesos, mientras que quienes superen la mínima pero no lleguen a 403.150 pesos recibirán un importe proporcional hasta completar ese monto.
Este esquema de movilidad y refuerzo continuará vigente mientras no sea modificado por el Poder Ejecutivo, por lo que el aumento y el bono mensual seguirán aplicándose bajo la normativa actual publicada en el Boletín Oficial.
Nuevo monto para jubilados ANSES en noviembre
La movilidad previsional determinó un ajuste del 2,1 por ciento sobre los haberes. Con esto, los valores quedan definidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $333.085,39
Jubilación máxima: $2.241.349,35
Refuerzo para quienes cobran la mínima: ingreso final de $403.058,39
Bono proporcional para haberes de hasta $403.150
Este refuerzo continúa destinado a garantizar un piso de ingresos mensual para jubilados de menores recursos dentro del sistema previsional.
Cómo se pagará el bono a jubilados en noviembre
El refuerzo mensual se otorgará de forma automática sin necesidad de realizar trámites adicionales. Corresponde de la siguiente manera:
Bono completo para quienes cobran la mínima
Bono proporcional para quienes superen la mínima pero no alcancen $403.150
Sin refuerzo para quienes perciben más de $403.150
Este mecanismo se mantiene vigente para sostener el ingreso mínimo dentro del esquema de movilidad.
Montos actualizados para PUAM y Pensiones No Contributivas
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $266.468,31, y con refuerzo el ingreso final llega a $336.468,31.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $233.252, con bono proporcional si el total mensual no supera $403.150.
Estas prestaciones acompañan el ajuste aplicado a jubilados bajo el mismo índice de movilidad.
Valores de asignaciones familiares y AUH actualizados por ANSES
La Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre queda en $119.691, con actualizaciones también para nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por zona y discapacidad.
Entre los valores destacados:
Nacimiento: $69.763
Adopción: $417.116
Matrimonio: $104.459
Ayuda Escolar: $42.039 valor general, con montos mayores para zonas diferenciales
Estas cifras rigen en todo el país de acuerdo a la zona establecida por ANSES.