El actor Gerardo Romano destacó los valores del peronismo, cuestionó al presidente Javier Milei por sus "falibilidades como ser humano" y habló sobre cómo atraviesa el Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa que padece.
El reconocido actor hablará sobre su mirada sobre el peronismo, las críticas a Javier Milei, la enfermedad que atraviesa y el recuerdo de su madre.
Gerardo Romano con Novaresio: "A diferencia de Milei, creo en la justicia social" (Foto: captura de pantalla)
El actor Gerardo Romano destacó los valores del peronismo, cuestionó al presidente Javier Milei por sus "falibilidades como ser humano" y habló sobre cómo atraviesa el Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa que padece.
En un adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará este martes a la medianoche, el actor expresó lo que significa para él ser peronista en la actualidad.
“Yo creo absolutamente, al revés de este presidente, en la justicia social. Para mi le da sentido a mi vida la preocupación por lo que le pasa al otro como propia”, enfatizó.
El actor también se referió al presidente Javier Milei y compartió una reflexión centrada en el aspecto humano del mandatario.
“A mí me preocupan más que nada sus falibilidades como ser humano. Sus fracasos, sus dificultades y lo complejo que es vivir y envejecer. Es diabólico como alargamos la vida para darle mayor felicidad al ser humano o para hacerlo más difícil”, expresó.
Además de sus opiniones sobre la actualidad política, Romano abrió la puerta a cuestiones personales. Consultado sobre el gran amor de su vida, no dudó en señalar a su madre. “Chichita, mi mamá. Era la persona que más admiré por su capacidad amorosa”, recordó con emoción.
La charla también incluyó un momento dedicado a su presente y a la enfermedad neurodegenerativa que atraviesa. Lejos de esquivar el tema, el actor habló con franqueza sobre el envejecimiento y el Parkinson. “Tengo Parkinson, me jode (envejecer) como a todo el mundo. Dada mi circunstancia con una enfermedad neurodegenerativa es más complejo”, afirmó.