Gerardo Romano con Novaresio: "A diferencia de Milei, creo en la justicia social"

“A mí me preocupan más que nada sus falibilidades como ser humano. Sus fracasos, sus dificultades y lo complejo que es vivir y envejecer. Es diabólico como alargamos la vida para darle mayor felicidad al ser humano o para hacerlo más difícil”, expresó.

Su vida personal y el Parkinson

Además de sus opiniones sobre la actualidad política, Romano abrió la puerta a cuestiones personales. Consultado sobre el gran amor de su vida, no dudó en señalar a su madre. “Chichita, mi mamá. Era la persona que más admiré por su capacidad amorosa”, recordó con emoción.

La charla también incluyó un momento dedicado a su presente y a la enfermedad neurodegenerativa que atraviesa. Lejos de esquivar el tema, el actor habló con franqueza sobre el envejecimiento y el Parkinson. “Tengo Parkinson, me jode (envejecer) como a todo el mundo. Dada mi circunstancia con una enfermedad neurodegenerativa es más complejo”, afirmó.