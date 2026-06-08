La tajante frase de Evelyn Botto al ser consultada por la polémica entre Barbie Vélez y Fede Bal

El intercambio dejó en evidencia la intención de ambos de no alimentar viejas polémicas y de mantener la calma frente a un tema que sigue generando repercusión mediática.

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Cuál fue la firme decisión que tomó Fede Bal sobre la guerra con Barbie Vélez

La tensión entre Fede Bal y Barbie Vélez volvió a ocupar espacio en los medios luego de que el actor participara de una entrevista con José María Listorti en Blender. Allí, el hijo de Carmen Barbieri recordó el proceso judicial que atravesaron tras su conflictiva separación, un episodio que marcó a ambos.

En ese intercambio, Bal sostuvo que “con el paso del tiempo el tiempo le terminó dando la razón”. Esa afirmación no pasó desapercibida y provocó la inmediata reacción de Barbie, quien decidió expresarse en Story Time, su ciclo de streaming. Conmovida y entre lágrimas, lanzó un pedido directo: “Si querés hablar, que sea para pedir perdón”. Y fue más tajante aún: “No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas”.

Las palabras de la actriz tuvieron amplia repercusión y llegaron rápidamente a oídos de Bal. Fue Mati Vázquez quien lo consultó en Puro Show (El Trece) sobre los dichos de su ex. El conductor de Por el mundo optó por no alimentar la polémica y respondió con firmeza: “No hablo nunca más de esto”. Ante la insistencia del periodista, se mantuvo en la misma línea y reiteró: “Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie”.

Con esa actitud, Fede Bal pareció alinearse con el pedido de su ex y eligió no prolongar la disputa. Una historia que comenzó hace casi una década, cuando ambos compartían el Bailando y su relación se desmoronaba en medio de acusaciones cruzadas y un proceso judicial mediático, parece encontrar -al menos desde su lado- un cierre definitivo.