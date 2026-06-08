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ANSES inicia el calendario de junio: los pagos que se acreditan esta semana

Los haberes de junio llegan con un aumento del 2,58%. Además, los jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto con su prestación mensual.

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ANSES inicia el calendario de junio: los pagos que se acreditan esta semana

ANSES inicia el calendario de junio: los pagos que se acreditan esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este lunes 8 de junio el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada comenzarán las acreditaciones para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otros beneficiarios de prestaciones sociales.

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Los pagos llegan con un aumento del 2,58%, producto de la actualización mensual establecida por el esquema de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados recibirán este mes el medio aguinaldo, que se depositará junto con el haber mensual.

Aumento para jubilados y pensionados en junio

Con la actualización de junio, ANSES confirmó los nuevos valores para las principales prestaciones previsionales:

  • Haber mínimo: $403.317,99.
  • Haber máximo: $2.713.948,17.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

A estos montos se suma el bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

Quiénes cobran aguinaldo en junio

El aguinaldo alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional. El pago se acreditará de manera automática junto con el haber mensual y respetará el mismo calendario de pagos definido por ANSES.

Tanto quienes cobran la jubilación mínima como aquellos que perciben haberes superiores recibirán el medio aguinaldo durante junio, según la terminación de su DNI.

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Quiénes cobran hoy, lunes 8 de junio

Este lunes ANSES realizará pagos a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0.

Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0.

Calendario completo de jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuándo cobra la Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 cobrarán según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta también está disponible a través de la aplicación oficial del organismo y en los canales de atención habilitados por ANSES.

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