ANSES inicia el calendario de junio: los pagos que se acreditan esta semana

Quiénes cobran aguinaldo en junio

El aguinaldo alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional. El pago se acreditará de manera automática junto con el haber mensual y respetará el mismo calendario de pagos definido por ANSES.

Tanto quienes cobran la jubilación mínima como aquellos que perciben haberes superiores recibirán el medio aguinaldo durante junio, según la terminación de su DNI.

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Quiénes cobran hoy, lunes 8 de junio

Este lunes ANSES realizará pagos a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0.

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0.

Calendario completo de jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuándo cobra la Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta también está disponible a través de la aplicación oficial del organismo y en los canales de atención habilitados por ANSES.