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Tragedia en el gimnasio: Roberto Cafasso murió mientras entrenada tras caer al vacío

Conmoción por la insólita muerte de Roberto Cafasso: fue a entrenar, se apoyó en una pared y ocurrió la tragedia impensada. Enterate.

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Tragedia en el gimnasio: Roberto Cafasso murió mientras entrenada tras caer al vacío

Una escena cotidiana terminó de la peor manera y dejó en shock a toda Bahía Blanca. Roberto Cafasso, un reconocido abogado de 69 años y exintegrante del directorio del Puerto local, murió este sábado tras sufrir una caída de varios metros dentro de un gimnasio mientras realizaba actividad física.

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Lo que parecía ser una tarde normal de entrenamiento se transformó en cuestión de segundos en una tragedia que hoy investiga la Justicia y que abrió fuertes interrogantes sobre las condiciones de seguridad del establecimiento.

Según trascendió, Cafasso se encontraba utilizando una caminadora ubicada en un entrepiso de una sede de Sport Club cuando protagonizó una secuencia tan inesperada como fatal.

Todo comenzó cuando se le cayó una botella de agua. Al intentar recuperarla, el abogado habría apoyado parte de su peso sobre una estructura que aparentaba ser una pared sólida. Sin embargo, se trataba de una división liviana que no soportó la presión y terminó cediendo.

El desenlace fue devastador. Cafasso cayó al vacío desde una altura cercana a los cinco metros y sufrió heridas gravísimas.

La escena generó desesperación entre quienes estaban en el gimnasio. Personal médico y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el abogado falleció allí mismo.

Además de su extensa trayectoria profesional, había integrado el directorio del Puerto de Bahía Blanca en representación de concesionarios y permisionarios. En los últimos años también mantenía vínculos laborales con la empresa Bunge.

Por estas horas, efectivos de la Policía Científica trabajan para reconstruir exactamente qué ocurrió dentro del gimnasio y determinar si existieron fallas estructurales o irregularidades que pudieron haber influido en el fatal desenlace.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos intentan asimilar una muerte tan repentina como inesperada. Lo que comenzó con una simple botella caída terminó convirtiéndose en una tragedia que conmueve a toda la ciudad.

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