Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia y dio pistas sobre el reemplazante de Balerdi

Además, se refirió a la evolución de Leandro Paredes, quien continúa recuperándose y podría reincorporarse pronto al grupo. “Estará para sumarse en los próximos días”, explicó el entrenador.

El enigma por el reemplazo de Baleri

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la baja de Leonardo Balerdi. El defensor sufrió una lesión muscular en las últimas horas y quedó desafectado de la convocatoria, por lo que no estará disponible para el Mundial.

Aunque Scaloni evitó anticipar quién ocupará ese lugar, dejó entrever que la sustitución podría no producirse en la misma posición. “En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”, comentó.

El amistoso entre Argentina e Islandia se disputará este martes 9 de junio desde las 22, hora argentina, en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El encuentro será transmitido por Telefe, TyC Sports y LPF Play y representará la última presentación de la Albiceleste antes de poner el foco definitivamente en el Mundial.