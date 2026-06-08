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ANTES DEL ÚLTIMO AMISTOSO

Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia y dio pistas sobre el reemplazante de Balerdi

El entrenador de la Selección argentina habló antes del último amistoso previo al Mundial, llevó tranquilidad sobre el estado físico del capitán y confirmó la recuperación de varios jugadores que arrastraban molestias. Además, explicó cómo analiza cubrir la baja de Leonardo Balerdi.

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Lionel Scaloni confirmó la presencia de Messi en el partido con Islandia. (Foto: archivo).

Lionel Scaloni confirmó la presencia de Messi en el partido con Islandia. (Foto: archivo).

Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa antes del último amistoso de la Selección argentina previo al inicio del Mundial. Luego del triunfo por 2 a 0 frente a Honduras, el equipo nacional afrontará una nueva prueba ante Islandia en Alabama para terminar de ajustar detalles de cara al debut en la máxima cita del fútbol.

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Lionel Messi
Tras ausentarse en el amistoso con Honduras, la Pulga volver&aacute; a tener f&uacute;tbol este martes. (Foto: Reuters).

Tras ausentarse en el amistoso con Honduras, la Pulga volverá a tener fútbol este martes. (Foto: Reuters).

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la situación de Lionel Messi. Consultado sobre la presencia del capitán en el encuentro ante los islandeses, el entrenador llevó tranquilidad, aunque evitó confirmar cuánto tiempo permanecerá en cancha.

“Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, señaló Scaloni.

Algunos de los "tocados" al banco

El técnico también actualizó el estado físico de varios futbolistas que arrastraban molestias y confirmó que podrá contar con ellos para el próximo compromiso. “Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia”, aseguró.

Además, se refirió a la evolución de Leandro Paredes, quien continúa recuperándose y podría reincorporarse pronto al grupo. “Estará para sumarse en los próximos días”, explicó el entrenador.

El enigma por el reemplazo de Baleri

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la baja de Leonardo Balerdi. El defensor sufrió una lesión muscular en las últimas horas y quedó desafectado de la convocatoria, por lo que no estará disponible para el Mundial.

Aunque Scaloni evitó anticipar quién ocupará ese lugar, dejó entrever que la sustitución podría no producirse en la misma posición. “En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”, comentó.

El amistoso entre Argentina e Islandia se disputará este martes 9 de junio desde las 22, hora argentina, en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El encuentro será transmitido por Telefe, TyC Sports y LPF Play y representará la última presentación de la Albiceleste antes de poner el foco definitivamente en el Mundial.

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