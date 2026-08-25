Luis Ventura confirmó el romance oculto de una actriz y un famosísimo exfutbolista: "Tuvieron..."

El estreno de la serie de Moria Casán por Netflix generó un enorme revuelo en el espectáculo y en ese contexto Luis Ventura confirmó un romance bomba.
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El periodista Luis Ventura recordó en profundidad el vínculo que mantuvieron una famosa actriz y un exfutbolista.
El estreno de la serie de Moria Casán por Netflix generó un enorme revuelo en el espectáculo y en ese contexto Luis Ventura confirmó un romance bomba.
Se trata de Moria Casán y Diego Maradona. El periodista confirmó que entre la actriz y conductora y el recordado exfutbolista pasó algo varos años atrás y dio explosivos detalles.
Fue en una distendida charla con Marina Calabró para el Menjunje TV donde el periodista y conductor confirmó el acercamiento íntimo que habrían mantenido la One con el astro del fútbol, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.
“¿Moria y Maradona qué?”, le consultó Marina a su compañero de conducción en el ciclo Primicias Ya por América Tv. Y Ventura comentó sin vueltas: “Yo tengo entendido que tuvieron intimidad, hasta donde fue o hasta donde no fue... Y Menem (Carlos) también".
"Pero siempre se puso afuera de la cama de Menem", observó la conductora. A lo que Luis comentó con una sonrisa: "Mirá me muerdo para no contarte cosas que yo la escuché en una mesa... De Gerardo Sofovich, imaginate esa intimidad".
Si bien no hubo una confirmación oficial de Moria sobre esa historia, Luis Ventura afirmó que la actriz mantuvo hace muchos años un encuentro íntimo con el Diez. La One en tanto siempre reconoció la buena onda que tuvo con Diego en vida.
Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán recordó al aire las últimas charlas telefónicas que mantuvo con Diego Maradona cuando estaba en Dubai y de qué hablaban.
"En la última época, cuando estaba viviendo en Dubai, algunas veces hablaba con él a las 4 de la mañana. Y debo decir que entendí que él estaba muy enamorado de Rocío Oliva. Creo que esta chica le movió toda la estantería", recordó la conductora en medio de una entrevista con su ex manager y amigo, Guillermo Coppola.
Y cerró: "Me decía que cuando viniera a la Argentina iba a ir al teatro conmigo y con Rocío. Estaba como cansado, muy nostálgico y necesitaba gente. Tengo amigos que lo han ido a ver y decía que los levantaba a las 4 de la mañana para jugar al fútbol y todos vestidos para jugar, era un insólito, un grande que no se puede creer".