Luis Ventura confirmó el romance oculto de una actriz y un famosísimo exfutbolista: "Tuvieron..."

"Pero siempre se puso afuera de la cama de Menem", observó la conductora. A lo que Luis comentó con una sonrisa: "Mirá me muerdo para no contarte cosas que yo la escuché en una mesa... De Gerardo Sofovich, imaginate esa intimidad".

Si bien no hubo una confirmación oficial de Moria sobre esa historia, Luis Ventura afirmó que la actriz mantuvo hace muchos años un encuentro íntimo con el Diez. La One en tanto siempre reconoció la buena onda que tuvo con Diego en vida.

Las divertidas charlas de Moria Casán y Diego Maradona

Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán recordó al aire las últimas charlas telefónicas que mantuvo con Diego Maradona cuando estaba en Dubai y de qué hablaban.

"En la última época, cuando estaba viviendo en Dubai, algunas veces hablaba con él a las 4 de la mañana. Y debo decir que entendí que él estaba muy enamorado de Rocío Oliva. Creo que esta chica le movió toda la estantería", recordó la conductora en medio de una entrevista con su ex manager y amigo, Guillermo Coppola.

Y cerró: "Me decía que cuando viniera a la Argentina iba a ir al teatro conmigo y con Rocío. Estaba como cansado, muy nostálgico y necesitaba gente. Tengo amigos que lo han ido a ver y decía que los levantaba a las 4 de la mañana para jugar al fútbol y todos vestidos para jugar, era un insólito, un grande que no se puede creer".