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ANSES ofrece un 55% de descuento en el transporte: quiénes pueden solicitarlo

Los beneficiarios de ANSES pueden reducir más de la mitad del costo del transporte público con la Tarifa Social SUBE. Quiénes acceden y cómo realizar el trámite.

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El beneficio está dirigido a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales, y puede solicitarse de forma gratuita tanto por internet como de manera presencial.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE

La bonificación alcanza a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y madres de siete hijos.
  • Beneficiarios del Seguro por Desempleo.
  • Personal de casas particulares.
  • Monotributistas sociales.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.
  • Estudiantes del programa Progresar.
  • Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Cómo tramitar el descuento de la SUBE

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Entrar en Programas y beneficios.
  • Seleccionar la opción Generar PIN SUBE.
  • Copiar el código de seis dígitos que genera el sistema.
  • Registrar ese PIN en la cuenta de la tarjeta SUBE.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar la Tarifa Social

Una vez registrado el beneficio, es necesario activarlo para comenzar a pagar el boleto con descuento.

Esto puede hacerse de dos maneras:

  • Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
  • Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un celular con tecnología NFC.

La activación es inmediata y no tiene costo.

De cuánto es el descuento

La Tarifa Social Federal permite obtener un 55% de descuento sobre el valor del boleto del transporte público.

El beneficio se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza la tarjeta SUBE ya activada para viajar en los servicios alcanzados por el programa.

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