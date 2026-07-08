Miles de personas que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un descuento del 55% en el boleto del transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
Los beneficiarios de ANSES pueden reducir más de la mitad del costo del transporte público con la Tarifa Social SUBE. Quiénes acceden y cómo realizar el trámite.
ANSES ofrece un 55% de descuento en el transporte: quiénes pueden solicitarlo
Miles de personas que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un descuento del 55% en el boleto del transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
El beneficio está dirigido a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales, y puede solicitarse de forma gratuita tanto por internet como de manera presencial.
La bonificación alcanza a los siguientes grupos:
El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.
Los pasos son los siguientes:
También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.
Una vez registrado el beneficio, es necesario activarlo para comenzar a pagar el boleto con descuento.
Esto puede hacerse de dos maneras:
La activación es inmediata y no tiene costo.
La Tarifa Social Federal permite obtener un 55% de descuento sobre el valor del boleto del transporte público.
El beneficio se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza la tarjeta SUBE ya activada para viajar en los servicios alcanzados por el programa.