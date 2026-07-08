ANSES ofrece un 55% de descuento en el transporte: quiénes pueden solicitarlo

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en Programas y beneficios .

. Seleccionar la opción Generar PIN SUBE .

. Copiar el código de seis dígitos que genera el sistema.

Registrar ese PIN en la cuenta de la tarjeta SUBE.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar la Tarifa Social

Una vez registrado el beneficio, es necesario activarlo para comenzar a pagar el boleto con descuento.

Esto puede hacerse de dos maneras:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un celular con tecnología NFC.

La activación es inmediata y no tiene costo.

De cuánto es el descuento

La Tarifa Social Federal permite obtener un 55% de descuento sobre el valor del boleto del transporte público.

El beneficio se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza la tarjeta SUBE ya activada para viajar en los servicios alcanzados por el programa.