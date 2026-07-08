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ANSES entrega un pago único por nacimiento: los requisitos para cobrarlo

Los montos aumentaron un 2,15% y ya están vigentes las nuevas escalas según el ingreso del grupo familiar. También se actualizaron los valores por hijo con discapacidad y las Asignaciones de Pago Único.

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ANSES entrega un pago único por nacimiento: los requisitos para cobrarlo

ANSES entrega un pago único por nacimiento: los requisitos para cobrarlo

Las familias que tuvieron un hijo recientemente pueden acceder a una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la Asignación por Nacimiento, un pago único que se actualizó en julio de 2026 con el aumento del 2,15% aplicado por la fórmula de movilidad.

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El beneficio está destinado a trabajadores alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y también a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, incorporados a partir del Plan de los Mil Días.

Cuánto paga ANSES por la Asignación por Nacimiento en julio

Con la actualización de julio, el monto de la Asignación por Nacimiento quedó fijado en $86.295.

No obstante, ANSES aclara que el importe que corresponde cobrar es el vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento del bebé, independientemente de cuándo se realice el trámite.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento

Este beneficio está dirigido a:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas incluidos en el SUAF.
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Quiénes no pueden acceder al beneficio

La asignación no corresponde a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Monotributistas.

Además, en el caso de los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, es requisito haber percibido la prestación durante el mes en que nació el bebé.

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Cuáles son los topes de ingresos para cobrar la ayuda

Para quienes integran el SUAF, el acceso al beneficio depende de los ingresos del grupo familiar.

Desde julio de 2026, los límites vigentes son:

  • Ingreso individual máximo: $3.034.844.
  • Ingreso del grupo familiar: hasta $6.069.688.

Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia pierde el derecho a cobrar la asignación, aunque el ingreso total del hogar no exceda el límite general.

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento

El trámite varía según el tipo de beneficiario.

Los trabajadores comprendidos en el SUAF pueden solicitar la prestación:

  • De manera presencial en una oficina de ANSES.
  • A través del servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

En cambio, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite exclusivamente de forma presencial y con turno previo.

Qué documentación hay que presentar

Para acceder al beneficio se debe presentar:

  • La partida de nacimiento del recién nacido.
  • El Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar.

La solicitud puede realizarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta un plazo máximo de dos años desde la fecha del hecho que genera el derecho al cobro.

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