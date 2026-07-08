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ANSES confirmó cuánto cobran las Asignaciones Familiares SUAF en julio de 2026

El organismo actualizó los montos con un aumento del 2,15%. Así quedaron las escalas por hijo, discapacidad y pagos únicos.

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ANSES confirmó cuánto cobran las Asignaciones Familiares SUAF en julio de 2026

ANSES confirmó cuánto cobran las Asignaciones Familiares SUAF en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para julio de 2026. Con la actualización mensual por movilidad, las prestaciones aumentan un 2,15%, en línea con la inflación de mayo.

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El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores de temporada y rurales, además de quienes perciben prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o la Prestación por Desempleo. Los pagos se realizan automáticamente de acuerdo con el calendario de ANSES, según la terminación del DNI.

Cuánto paga SUAF por hijo en julio de 2026

El monto de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de los ingresos brutos de ambos padres.

Además, ANSES recuerda que, si uno de los integrantes supera el tope de ingresos individual establecido, el grupo familiar pierde el derecho a cobrar la asignación, aunque el ingreso total no exceda el límite general.

Las escalas vigentes para julio son las siguientes:

  • Ingreso Familiar hasta $1.122.074: $74.032,19 por hijo.
  • Ingreso Familiar entre $1.122.074,01 y $1.645.630: $49.939,09 por hijo.
  • Ingreso Familiar entre $1.645.630,01 y $1.899.934: $30.205,76 por hijo.
  • Ingreso Familiar entre $1.899.934,01 y $5.941.936: $15.585,03 por hijo.

Asignación por Hijo con discapacidad

En el caso de la Asignación por Hijo con discapacidad no existe un límite máximo de ingresos para acceder al beneficio, aunque el monto también varía según el ingreso familiar.

Los valores para julio de 2026 son:

  • Hasta $1.122.074 de ingresos: $241.040,29.
  • Entre $1.122.074,01 y $1.645.630: $170.521,04.
  • Desde $1.645.630,01 en adelante: $107.620,13.
SUAF de ANSES: confirman el cobro por hijo según ingreso si sos monotributista

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Montos de las Asignaciones de Pago Único

ANSES también actualizó las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a familias cuyos ingresos no superen los $5.941.936.

Los nuevos valores son:

  • Nacimiento: $86.294,28.
  • Matrimonio: $129.208,51.
  • Adopción: $515.929,01.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la asignación

Quienes necesiten modificar el banco o el medio de cobro pueden realizar el trámite desde Mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción "Cobros".
  • Hacer clic en "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares".
  • Verificar los datos personales e ingresar el código de seguridad enviado por SMS o correo electrónico.
  • Confirmar la identidad con el número de trámite del DNI y elegir el nuevo medio de cobro.

ANSES informa que la modificación puede demorar hasta 60 días en hacerse efectiva. Durante ese período, la prestación podría seguir acreditándose en la cuenta anterior.

En el caso de los beneficiarios de la Zona Austral, para mantener el adicional por región es obligatorio seleccionar una sucursal bancaria física como medio de pago.

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