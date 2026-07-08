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Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto se cobra en julio de 2026 con aumento y bono

ANSES actualizó los haberes un 2,15% y mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Así quedaron la mínima, la máxima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

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Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto se cobra en julio de 2026 con aumento y bono

Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto se cobra en julio de 2026 con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a julio de 2026, mes en el que rige un aumento del 2,15% por la fórmula de movilidad. La actualización impacta en los haberes previsionales, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares.

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Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos, que se acredita junto con el haber mensual y sin necesidad de realizar ningún trámite.

Cuánto aumentaron las jubilaciones en julio

El incremento de julio es del 2,15%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el INDEC, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

La actualización se aplica de manera automática a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en julio de 2026

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó a $411.989,33.

A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo perciben un total de $481.989,33.

El refuerzo también alcanza a quienes cobran un haber superior al mínimo, aunque de manera proporcional hasta completar ese monto total. El pago se acredita automáticamente junto con la jubilación.

Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

De cuánto es la jubilación máxima en julio

La movilidad también actualizó el haber máximo del sistema previsional.

Desde julio de 2026, la jubilación máxima quedó establecida en $2.770.531,10.

Quienes perciben este monto reciben únicamente el aumento por movilidad, ya que el bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Montos de la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización también modificó los valores de otras prestaciones previsionales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, quedó en $329.591. Con el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $399.591.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo. En julio, el haber pasó a $288.392,53 y, con el bono completo, el monto total alcanza $358.392,53.

Este esquema también comprende a las pensiones para madres de siete hijos o más.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados en julio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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