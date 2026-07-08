Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto se cobra en julio de 2026 con aumento y bono

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en julio de 2026

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó a $411.989,33.

A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo perciben un total de $481.989,33.

El refuerzo también alcanza a quienes cobran un haber superior al mínimo, aunque de manera proporcional hasta completar ese monto total. El pago se acredita automáticamente junto con la jubilación.

Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

De cuánto es la jubilación máxima en julio

La movilidad también actualizó el haber máximo del sistema previsional.

Desde julio de 2026, la jubilación máxima quedó establecida en $2.770.531,10.

Quienes perciben este monto reciben únicamente el aumento por movilidad, ya que el bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Montos de la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización también modificó los valores de otras prestaciones previsionales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, quedó en $329.591. Con el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $399.591.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo. En julio, el haber pasó a $288.392,53 y, con el bono completo, el monto total alcanza $358.392,53.

Este esquema también comprende a las pensiones para madres de siete hijos o más.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados en julio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo