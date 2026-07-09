Bono de $70.000 para jubilados: quiénes quedan afuera del pago de julio

El refuerzo será para:

Jubilados y pensionados de ANSES.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

Los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. De esta manera, durante julio cobrarán un total de $481.787,67, resultado de la suma entre el haber mensual y el refuerzo extraordinario.

Cómo funciona el bono proporcional

Quienes cobren una jubilación superior a la mínima también podrán recibir el bono, aunque no necesariamente en su totalidad.

En esos casos, el refuerzo se pagará de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.787,67. Cuanto mayor sea el haber del jubilado, menor será el monto del bono.

Qué jubilados no cobrarán el bono en julio

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $481.787,67 no recibirán el bono extraordinario.

Es decir, quienes perciban haberes por encima de ese monto cobrarán únicamente la jubilación correspondiente a julio, sin el refuerzo de hasta $70.000.

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Calendario de pagos de ANSES para jubilados en julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo