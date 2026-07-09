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Bono de $70.000 para jubilados: quiénes quedan afuera del pago de julio

ANSES mantiene el refuerzo para los haberes más bajos, aunque quienes superen un determinado ingreso mensual no lo recibirán. Quiénes no lo cobran.

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Bono de $70.000 para jubilados: quiénes quedan afuera del pago de julio

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes quedan afuera del pago de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante julio de 2026 los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento en sus haberes por la actualización mensual. Además, continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, aunque no todos los beneficiarios podrán acceder al refuerzo.

Leé también El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobran en julio
El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobran en julio. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La medida busca reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. En cambio, quienes superen un determinado monto mensual dejarán de cobrar el bono.

¿Cuánto cobra un jubilado en julio de 2026?

Con el incremento de julio, la jubilación mínima pasa de $403.317,99 a $411.787,67. La actualización también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones previsionales.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran

El Gobierno nacional ratificó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos del sistema previsional.

El refuerzo será para:

  • Jubilados y pensionados de ANSES.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

Los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. De esta manera, durante julio cobrarán un total de $481.787,67, resultado de la suma entre el haber mensual y el refuerzo extraordinario.

Cómo funciona el bono proporcional

Quienes cobren una jubilación superior a la mínima también podrán recibir el bono, aunque no necesariamente en su totalidad.

En esos casos, el refuerzo se pagará de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.787,67. Cuanto mayor sea el haber del jubilado, menor será el monto del bono.

Qué jubilados no cobrarán el bono en julio

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $481.787,67 no recibirán el bono extraordinario.

Es decir, quienes perciban haberes por encima de ese monto cobrarán únicamente la jubilación correspondiente a julio, sin el refuerzo de hasta $70.000.

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Calendario de pagos de ANSES para jubilados en julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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