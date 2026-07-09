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Canelones de ricota y espinaca: la receta casera con panqueques finitos y un relleno sabroso

Con una masa de panqueques casera y un relleno de ricota y espinaca bien condimentado, esta receta paso a paso rinde entre 20 y 24 canelones, una cantidad ideal para una comida familiar o para preparar de más y congelar.

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Con una masa de panqueques casera y un relleno de ricota y espinaca bien condimentado

Con una masa de panqueques casera y un relleno de ricota y espinaca bien condimentado, esta receta paso a paso rinde entre 20 y 24 canelones.

Los canelones de ricota y espinaca son un clásico de la cocina casera. Con una masa de panqueques fácil de preparar, un relleno cremoso y salsa de tomate o boloñesa, esta receta combina ingredientes simples para lograr un plato rendidor, ideal para compartir en familia o dejar listo para otra comida.

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Ingredientes para los canelones de ricota y espinaca

Para la masa de panqueques (20 a 24 unidades)

  • 125 g de harina.
  • 250 ml de leche.
  • 2 huevos.
  • Un poco de manteca (para la mezcla y la sartén).

Para el relleno

  • 4 atados de espinaca limpia.
  • 500 g de ricota.
  • 1 cebolla grande picada.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 100 g de queso rallado.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharadita de nuez moscada.
  • Sal y pimienta a gusto.

Para el armado

Cómo hacer canelones de ricota y espinaca

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Cocinar la espinaca: en una cacerola con un chorrito de aceite, colocar las hojas de espinaca limpias, sin escurrir. Tapar y cocinar a fuego medio durante 3 minutos. Destapar, revolver y cocinar otros 3 minutos con la cacerola tapada.

Dejar enfriar, apretar bien con las manos para quitar el exceso de líquido y picar finamente.

Preparar los panqueques: batir los huevos con la harina. Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla para evitar la formación de grumos.

Dejar reposar la preparación en la heladera durante 30 minutos.

Mientras tanto, derretir un poco de manteca en una sartén hasta que tome un color marrón y desprenda un aroma similar al de las avellanas. Incorporarla a la mezcla fría para aportar más sabor a los panqueques.

Calentar una sartén con apenas manteca o aceite. Verter una pequeña cantidad de mezcla para cubrir el fondo y cocinar los panqueques bien finitos, aproximadamente 3 minutos por lado o hasta que los bordes comiencen a despegarse.

Preparar el relleno: rehogar la cebolla con un poco de aceite y sal. Agregar el ajo picado y cocinar durante 5 minutos.

Incorporar la espinaca picada y la ricota. Mezclar bien y cocinar otros 5 minutos.

Retirar del fuego, condimentar con nuez moscada y pimienta. Una vez que el relleno esté frío, agregar el queso rallado y los huevos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Armar y hornear: colocar una porción generosa de relleno sobre uno de los extremos de cada panqueque y enrollar.

Cubrir el fondo de una fuente para horno con salsa de tomate o boloñesa. Acomodar los canelones, cubrir con más salsa y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos.

Tips para aprovechar la preparación de los canelones de espinaca

Si sobran panqueques, pueden guardarse en la heladera para preparar un postre con dulce de leche o utilizarlos en otra receta.

Además, los canelones pueden prepararse con anticipación y congelarse antes o después de hornearlos. De esa manera, solo habrá que calentarlos cuando se necesiten.

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