Canelones de ricota y espinaca: la receta casera con panqueques finitos y un relleno sabroso

Salsa de tomate o boloñesa, a elección.

Cómo hacer canelones de ricota y espinaca

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Cocinar la espinaca: en una cacerola con un chorrito de aceite, colocar las hojas de espinaca limpias, sin escurrir. Tapar y cocinar a fuego medio durante 3 minutos. Destapar, revolver y cocinar otros 3 minutos con la cacerola tapada.

Dejar enfriar, apretar bien con las manos para quitar el exceso de líquido y picar finamente.

Preparar los panqueques: batir los huevos con la harina. Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla para evitar la formación de grumos.

Dejar reposar la preparación en la heladera durante 30 minutos.

Mientras tanto, derretir un poco de manteca en una sartén hasta que tome un color marrón y desprenda un aroma similar al de las avellanas. Incorporarla a la mezcla fría para aportar más sabor a los panqueques.

Calentar una sartén con apenas manteca o aceite. Verter una pequeña cantidad de mezcla para cubrir el fondo y cocinar los panqueques bien finitos, aproximadamente 3 minutos por lado o hasta que los bordes comiencen a despegarse.

Preparar el relleno: rehogar la cebolla con un poco de aceite y sal. Agregar el ajo picado y cocinar durante 5 minutos.

Incorporar la espinaca picada y la ricota. Mezclar bien y cocinar otros 5 minutos.

Retirar del fuego, condimentar con nuez moscada y pimienta. Una vez que el relleno esté frío, agregar el queso rallado y los huevos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Armar y hornear: colocar una porción generosa de relleno sobre uno de los extremos de cada panqueque y enrollar.

Cubrir el fondo de una fuente para horno con salsa de tomate o boloñesa. Acomodar los canelones, cubrir con más salsa y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos.

Tips para aprovechar la preparación de los canelones de espinaca

Si sobran panqueques, pueden guardarse en la heladera para preparar un postre con dulce de leche o utilizarlos en otra receta.

Además, los canelones pueden prepararse con anticipación y congelarse antes o después de hornearlos. De esa manera, solo habrá que calentarlos cuando se necesiten.