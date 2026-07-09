Tarjeta Alimentar en julio 2026: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?
Durante julio de 2026, los montos de la Prestación Alimentar continúan sin modificaciones y se mantienen de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres hijos o más: $108.062.
El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita junto con la prestación que percibe cada titular.
ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro
¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?
Si bien la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización este mes, la AUH y el resto de las asignaciones recibieron un incremento del 2,15%, en línea con la inflación informada por el INDEC.
Los nuevos montos son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 brutos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
- Asignación por Embarazo: $148.049.
Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles sanitarios y la acreditación de escolaridad.
En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos percibirán un haber de $411.989,33, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total asciende a $481.989,33.
Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026
La Prestación Alimentar se acredita en la misma fecha en que cada beneficiario cobra su prestación principal.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2: 13 de julio.
- DNI terminados en 3: 14 de julio.
- DNI terminados en 4: 15 de julio.
- DNI terminados en 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6: 17 de julio.
- DNI terminados en 7: 20 de julio.
- DNI terminados en 8: 21 de julio.
- DNI terminados en 9: 22 de julio.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 13 de julio.
- DNI terminados en 1: 14 de julio.
- DNI terminados en 2: 15 de julio.
- DNI terminados en 3: 16 de julio.
- DNI terminados en 4: 17 de julio.
- DNI terminados en 5: 20 de julio.
- DNI terminados en 6: 21 de julio.
- DNI terminados en 7: 22 de julio.
- DNI terminados en 8: 23 de julio.
- DNI terminados en 9: 24 de julio.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.