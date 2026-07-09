Tarjeta Alimentar en julio 2026: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio de 2026, los montos de la Prestación Alimentar continúan sin modificaciones y se mantienen de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres hijos o más: $108.062.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita junto con la prestación que percibe cada titular.

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?

Si bien la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización este mes, la AUH y el resto de las asignaciones recibieron un incremento del 2,15%, en línea con la inflación informada por el INDEC.

Los nuevos montos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 brutos.

brutos. AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062 .

. Asignación por Embarazo: $148.049.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles sanitarios y la acreditación de escolaridad.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos percibirán un haber de $411.989,33, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total asciende a $481.989,33.

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Prestación Alimentar se acredita en la misma fecha en que cada beneficiario cobra su prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio.

DNI terminados en 1: 14 de julio.

DNI terminados en 2: 15 de julio.

DNI terminados en 3: 16 de julio.

DNI terminados en 4: 17 de julio.

DNI terminados en 5: 20 de julio.

DNI terminados en 6: 21 de julio.

DNI terminados en 7: 22 de julio.

DNI terminados en 8: 23 de julio.

DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas