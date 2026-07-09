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Tarjeta Alimentar en julio 2026: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

La prestación se acredita de forma automática junto con la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones. Los montos no tuvieron aumento este mes.

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Tarjeta Alimentar en julio 2026: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

Tarjeta Alimentar en julio 2026: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

Con el inicio de los pagos de julio, ANSES también pone en marcha la acreditación de la Tarjeta Alimentar, un complemento económico que reciben millones de familias para la compra de alimentos. A diferencia de las asignaciones, que este mes aumentaron por inflación, la prestación mantiene los mismos montos y se deposita automáticamente junto con el beneficio principal.

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El beneficio alcanza a millones de familias de todo el país y no requiere inscripción previa. ANSES asigna la Prestación Alimentar de manera automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas, utilizando la información registrada en cada grupo familiar.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Durante julio, la Prestación Alimentar será percibida por los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas embarazadas, desde el tercer mes de gestación, que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio de 2026, los montos de la Prestación Alimentar continúan sin modificaciones y se mantienen de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres hijos o más: $108.062.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita junto con la prestación que percibe cada titular.

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?

Si bien la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización este mes, la AUH y el resto de las asignaciones recibieron un incremento del 2,15%, en línea con la inflación informada por el INDEC.

Los nuevos montos son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 brutos.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
  • Asignación por Embarazo: $148.049.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles sanitarios y la acreditación de escolaridad.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos percibirán un haber de $411.989,33, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total asciende a $481.989,33.

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Prestación Alimentar se acredita en la misma fecha en que cada beneficiario cobra su prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 13 de julio.
  • DNI terminados en 1: 14 de julio.
  • DNI terminados en 2: 15 de julio.
  • DNI terminados en 3: 16 de julio.
  • DNI terminados en 4: 17 de julio.
  • DNI terminados en 5: 20 de julio.
  • DNI terminados en 6: 21 de julio.
  • DNI terminados en 7: 22 de julio.
  • DNI terminados en 8: 23 de julio.
  • DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

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