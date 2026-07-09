Francia vs. Marruecos en el Mundial: por qué la revancha tiene un gusto "especial" e histórico

Achraf Hakimi, el capitán marroquí, es figura en el PSG, el equipo multicampeón de Francia y de Europa. Tiene, además, pendiente una denuncia por abuso sexual en Francia.

Ouaddi, una de las revelaciones y figuras marroquíes. Tiene solo 18 años, pero nació en Francia y jugo en "les Bleus" en los planteles juveniles. (Foto: Reuters)

Formados en Francia, pero juegan para Marruecos

El equipo marroquí va por la revancha de hace cuatro años. Pero una ronda anticipada. Esta vez, lo que está en juego es el pase a la semifinal y no la final como en Qatar 22. Los "leones del Atlas" tienen entre su plantel a 6 de nacionalidad francesa que decidieron jugar para la selección africana.

El caso más notable es el de Ayyoub Bouaddi. Es el número 6 del plantel, juega de defensor y de mediocampista. Nació en Sanlis, Francia y juega en el Lille. Pero lo más destacado es que integró los planteles juveniles de "les bleus", pero convocado por la selección mayor, eligió cruzar el Mediterráneo y jugar para Marruecos. Tiene sólo 18 años y es un crack con enorme proyección.

Además, los otros "franceses de Marruecos" son: Redouane Halhal, de Montpellier, Gessime Yassine, de Salon-de-Provence, Samir El Mourabet, de Estrasburgo, Neil El Aynaoui, de Nancy, Issa Diop, de Toulouse.

Hakimi, capitán de Marruecos y líder en el multicampeón francés, el PSG. Pero tiene abierta una causa judicial en Francia por abuso sexual. (Foto: A24.com)

Hakimi: referente en la selección y su equipo, pero con un problema judicial

Achraf Hakimi es "la" figura de Marruecos. Es el capitán de la selección. También es líder en el PSG de Francia. Campeón galo y ganador dos veces consecutivas de la Champions League. Pero su enorme éxito deportivo tiene una dura contracara. Está acusado de un delito de abuso sexual. Pese a que el propio club parisino asumió su defensa, la Justicia lo citó a declarar, algo que deberá cumplir luego del mundial.

Francia, con el enorme Kylian Mbappé

Kiki tiene sólo 27 años, ya tiene dos finales consecutivas en los mundiales y una copa. Sólo el "Dibu" Martínez y Messi lograron detenerlo en Qatar 2022. Bien acompañado por jugadores como Olisse, Dembelé o Cherki. Curiosamente, pese a que casi todo el plantel tiene ascendientes en África, nadie es de Marruecos.

Pero el país africano fue una colonia española y francesa. Eso también le da un "sabor especial" a este partido. Y, especialmente, es la revancha del partido de hace cuatro años. Quedan únicamente 8 partidos para tener al campeón del mundo. Este, entre Marruecos y Francia, es uno de los más atractivos.