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Francia vs. Marruecos en el Mundial: por qué la revancha tiene un gusto "especial" e histórico

Los dos equipos se enfrentaron para decidir al finalista en Qatar 2022, el que enfrentó a Messi y la Scaloneta. Marruecos es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en este torneo. Es el único representante africano y tiene una "pica" con los franceses por múltiples razones.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Kiki Mbappé y Hachraf Hakimi

Kiki Mbappé y Hachraf Hakimi, Francia y Marruecos se juegan el pase a las semifinales del mundial 26. (Foto: A24.com/Reuters)
Leé también Deschamps respaldó al árbitro francés que dirigió a Argentina y dejó una llamativa frase sobre Facundo Tello
Deschamps, seleccionador de Francia desde 2012. (Foto: REUTERS)

El miércoles 14 de diciembre de 2022 en el estadio Al Bayt, en Al Khor, en Qatar se enfrentaron en semifinales. El partido terminó con victoria de Francia por 2-0, resultado que clasificó al equipo de Didier Deschamps a la final frente a Argentina. Los goles fueron anotados por Theo Hernández y nuestro conocido Randal Kolo Muani. Es el que en la final pateó al arco, solo, y la extraordinaria atajada del "Dibu" Martínez hizo posible que nos consagráramos campeones en los penales. (Francia).

Este encuentro tiene varios elementos que lo condimentan como algo especial. Primero, son dos de los que mejor jugaron en el mundial, pero con estilos muy diferentes. Marruecos, con un juego más parecido al sudamericano: buen toque, jugadores habilidosos y jugadas con traslado y precisión de la pelota. Francia, es todo potencia con sus temibles delanteros, capitaneados por Mbappé.

Además, de los 26 jugadores de Marruecos, 6 nacieron en Francia. Uno de ellos, además, pese a tener sólo 18 años, jugó en equipos juveniles de "les bleus" antes de definirse por los "leones de Atlas".

Achraf Hakimi, el capitán marroquí, es figura en el PSG, el equipo multicampeón de Francia y de Europa. Tiene, además, pendiente una denuncia por abuso sexual en Francia.

Ouaddi, una de las revelaciones y figuras marroquíes. Tiene solo 18 años, pero nació en Francia y jugo en

Ouaddi, una de las revelaciones y figuras marroquíes. Tiene solo 18 años, pero nació en Francia y jugo en "les Bleus" en los planteles juveniles. (Foto: Reuters)

Formados en Francia, pero juegan para Marruecos

El equipo marroquí va por la revancha de hace cuatro años. Pero una ronda anticipada. Esta vez, lo que está en juego es el pase a la semifinal y no la final como en Qatar 22. Los "leones del Atlas" tienen entre su plantel a 6 de nacionalidad francesa que decidieron jugar para la selección africana.

El caso más notable es el de Ayyoub Bouaddi. Es el número 6 del plantel, juega de defensor y de mediocampista. Nació en Sanlis, Francia y juega en el Lille. Pero lo más destacado es que integró los planteles juveniles de "les bleus", pero convocado por la selección mayor, eligió cruzar el Mediterráneo y jugar para Marruecos. Tiene sólo 18 años y es un crack con enorme proyección.

Además, los otros "franceses de Marruecos" son: Redouane Halhal, de Montpellier, Gessime Yassine, de Salon-de-Provence, Samir El Mourabet, de Estrasburgo, Neil El Aynaoui, de Nancy, Issa Diop, de Toulouse.

Hakimi, capitán de Marruecos y líder en el multicampeón francés, el PSG. Pero tiene abierta una causa judicial en Francia por abuso sexual. (Foto: A24.com)

Hakimi, capitán de Marruecos y líder en el multicampeón francés, el PSG. Pero tiene abierta una causa judicial en Francia por abuso sexual. (Foto: A24.com)

Hakimi: referente en la selección y su equipo, pero con un problema judicial

Achraf Hakimi es "la" figura de Marruecos. Es el capitán de la selección. También es líder en el PSG de Francia. Campeón galo y ganador dos veces consecutivas de la Champions League. Pero su enorme éxito deportivo tiene una dura contracara. Está acusado de un delito de abuso sexual. Pese a que el propio club parisino asumió su defensa, la Justicia lo citó a declarar, algo que deberá cumplir luego del mundial.

Francia, con el enorme Kylian Mbappé

Kiki tiene sólo 27 años, ya tiene dos finales consecutivas en los mundiales y una copa. Sólo el "Dibu" Martínez y Messi lograron detenerlo en Qatar 2022. Bien acompañado por jugadores como Olisse, Dembelé o Cherki. Curiosamente, pese a que casi todo el plantel tiene ascendientes en África, nadie es de Marruecos.

Pero el país africano fue una colonia española y francesa. Eso también le da un "sabor especial" a este partido. Y, especialmente, es la revancha del partido de hace cuatro años. Quedan únicamente 8 partidos para tener al campeón del mundo. Este, entre Marruecos y Francia, es uno de los más atractivos.

Roberto Adrián Maidana
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