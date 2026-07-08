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ANSES confirmó un pago de hasta $105.000 para beneficiarios de las Becas Progresar

Algunos beneficiarios recibirán tres cuotas retroactivas de las Becas Progresar correspondientes a marzo, abril y mayo. Quiénes acceden al pago acumulado y cómo consultar la acreditación.

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ANSES confirmó un pago de hasta $105.000 para beneficiarios de las Becas Progresar

ANSES confirmó un pago de hasta $105.000 para beneficiarios de las Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, avanza con el cronograma de pagos de las Becas Progresar 2026. En ese marco, miles de estudiantes ya pueden consultar el estado de su inscripción y verificar si fueron aprobados para recibir el beneficio.

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Durante julio, algunos beneficiarios cobrarán hasta $105.000 debido a la acreditación de cuotas retroactivas correspondientes a marzo, abril y mayo, una vez finalizadas las evaluaciones socioeconómicas y académicas del programa.

Por qué algunos estudiantes cobrarán $105.000

Aunque el monto mensual de las Becas Progresar continúa en $35.000 durante todo 2026, muchos estudiantes percibirán varias cuotas juntas porque su aprobación se concretó una vez finalizado el proceso de validación.

Quienes reciban las tres mensualidades retroactivas cobrarán:

  • Marzo: $35.000.
  • Abril: $35.000.
  • Mayo: $35.000.

Total a cobrar en julio: $105.000.

Quiénes reciben el monto completo

El pago íntegro de las cuotas retroactivas corresponde a los estudiantes de las siguientes líneas:

  • Progresar Superior.
  • Carreras terciarias.
  • Carreras universitarias.
  • Progresar Enfermería.

Si la solicitud fue aprobada, los beneficiarios podrán percibir hasta $105.000 este mes.

Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio

En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes del nivel primario y secundario, además de algunos ingresantes al nivel superior, ANSES paga el 80% del monto mensual mientras el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica.

En estos casos, el cálculo queda de la siguiente manera:

  • Monto mensual: $35.000.
  • Pago efectivo: $28.000.
  • Retención mensual: $7.000.

Si reciben las tres cuotas retroactivas, el monto acreditado será de $84.000.

Qué pasa con el 20% retenido

El dinero retenido no se pierde.

ANSES lo liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos de asistencia y regularidad exigidos por el programa.

Cómo consultar si cobro las Becas Progresar

Los estudiantes pueden verificar si fueron aprobados ingresando a la plataforma oficial de Progresar o a Mi ANSES con su CUIL y clave personal.

Desde allí podrán consultar:

  • El estado de la inscripción.
  • La fecha de cobro.
  • El monto acreditado.
  • Las liquidaciones pendientes.

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