ANSES confirmó un pago de hasta $105.000 para beneficiarios de las Becas Progresar

- Marzo: $35.000.
- Abril: $35.000.
- Mayo: $35.000.
Total a cobrar en julio: $105.000.
Quiénes reciben el monto completo
El pago íntegro de las cuotas retroactivas corresponde a los estudiantes de las siguientes líneas:
- Progresar Superior.
- Carreras terciarias.
- Carreras universitarias.
- Progresar Enfermería.
Si la solicitud fue aprobada, los beneficiarios podrán percibir hasta $105.000 este mes.
Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio
En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes del nivel primario y secundario, además de algunos ingresantes al nivel superior, ANSES paga el 80% del monto mensual mientras el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica.
En estos casos, el cálculo queda de la siguiente manera:
- Monto mensual: $35.000.
- Pago efectivo: $28.000.
- Retención mensual: $7.000.
Si reciben las tres cuotas retroactivas, el monto acreditado será de $84.000.
Qué pasa con el 20% retenido
El dinero retenido no se pierde.
ANSES lo liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos de asistencia y regularidad exigidos por el programa.
Cómo consultar si cobro las Becas Progresar
Los estudiantes pueden verificar si fueron aprobados ingresando a la plataforma oficial de Progresar o a Mi ANSES con su CUIL y clave personal.
Desde allí podrán consultar:
- El estado de la inscripción.
- La fecha de cobro.
- El monto acreditado.
- Las liquidaciones pendientes.