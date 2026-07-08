ANSES confirmó un pago de hasta $105.000 para beneficiarios de las Becas Progresar

Marzo: $35.000 .

. Abril: $35.000 .

. Mayo: $35.000.

Total a cobrar en julio: $105.000.

Quiénes reciben el monto completo

El pago íntegro de las cuotas retroactivas corresponde a los estudiantes de las siguientes líneas:

Progresar Superior.

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Progresar Enfermería.

Si la solicitud fue aprobada, los beneficiarios podrán percibir hasta $105.000 este mes.

Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio

En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes del nivel primario y secundario, además de algunos ingresantes al nivel superior, ANSES paga el 80% del monto mensual mientras el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica.

En estos casos, el cálculo queda de la siguiente manera:

Monto mensual: $35.000 .

. Pago efectivo: $28.000 .

. Retención mensual: $7.000.

Si reciben las tres cuotas retroactivas, el monto acreditado será de $84.000.

Qué pasa con el 20% retenido

El dinero retenido no se pierde.

ANSES lo liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos de asistencia y regularidad exigidos por el programa.

Cómo consultar si cobro las Becas Progresar

Los estudiantes pueden verificar si fueron aprobados ingresando a la plataforma oficial de Progresar o a Mi ANSES con su CUIL y clave personal.

Desde allí podrán consultar: