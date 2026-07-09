Ronnie Arias habló de la muerte de Ernestina Pais y confesó por qué se pelearon: "Un problema de..."

"Nosotros trabajamos muchos años juntos antes de Mañanas informales, una de las personas que trabajó con nosotros en todos esos eventos es Carla Peterson. El día que muere Ernesto, como le decía yo, porque era un chongo, me llama Carla y me dice: 'Ronnie, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando enteraste que se murió Ernesto?'. Y yo le dije su risa, porque tenía una risa que llenaba todos los espacios", continuó a flor de piel.

Por qué se pelearon Ernestina Pais y Ronnie Arias

Ronnie Arias recordó entonces el motivo de su distancia de Ernestina Pais tras la fuerte amistad que los unía. "Loca como una cabra. Cuando fuimos amigos éramos de fierro y cuando fuimos enemigos fuimos de fierro. Me ha llamado a las 3 de la mañana para putearme", recordó.

Y ahí amplió sobre los motivos por los cuales se distanciaron: "El quilombo se armó en tu programa (le dijo a Ángel). Ahí conté que no la había pasado bien, se sabía en el canal, no es que yo estaba loco. Y yo lo que decía siempre a Ernesto era: 'loca, si hubieras bajado un cambio, todavía estábamos en el aire'".

"Un tema de inseguridad de los dos lados: ella perdió a su mentor y yo perdí a mi mentor, porque el que me iba a estar marcando a mí y a ella era Jorge. Yo creo que fue un problema de los dos: yo no saber ubicarme y ella no saber ubicarse, no es fácil armar una pareja de conducción", reconoció Ronnie Arias sobre el por qué de su pelea con Ernestina Pais.

Y sobre la última charla que tuvieron por teléfono comentó: "Yo la quiero. Hablamos por teléfono pero no nos vimos más, no se dio. Cuando salió de la primera internación, la llamé y le dije: 'Ernesto, hoy y siempre'. Y ella me dijo: 'te quiero pu..'".