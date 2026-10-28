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TRAS LA ORDEN DE LA CORTE SUPREMA

Flávio Bolsonaro aterrizó en Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil y viaja rumbo a EE.UU.

El avión privado en el que viajaba el senador brasileño junto a su esposa y sus dos hijas aterrizó en Guayaquil este miércoles a las 03:46, hora local. La aeronave había partido desde Puerto Iguazú durante la madrugada.

Flávio Bolsonaro aterrizó en Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil

Flávio Bolsonaro aterrizó en Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Ecuador durante la madrugada de este miércoles, luego de abordar un avión privado que despegó desde la Argentina. La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, a las 03:46, hora local, las 05:46 en la Argentina.

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El senador viajaba junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro. El vuelo partió a las 00:21 desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a territorio ecuatoriano.

La aeronave es un Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. El viaje se produjo en medio de las repercusiones por la situación judicial del legislador en Brasil, donde la Justicia había dispuesto medidas que le impedían abandonar el país.

Migraciones confirmó el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

Horas después de la partida del avión, la Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado en la red social X en el que confirmó que cuatro integrantes de la familia Bolsonaro habían ingresado a la Argentina el lunes 27 de octubre por la noche.

Según el organismo, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro cruzaron la frontera a las 22:50 a través del paso internacional del Puente Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Además, indicó que los trámites se realizaron sin incidentes.

La confirmación oficial aportó nuevos datos sobre el recorrido de la familia, luego de que la presencia de un avión privado en Puerto Iguazú despertara interrogantes sobre un posible traslado de Flávio Bolsonaro fuera de Brasil.

De un posible viaje a Miami al aterrizaje en Guayaquil

En un primer momento, las versiones sobre el vuelo apuntaban a un posible viaje hacia Miami, Estados Unidos. Sin embargo, esa operación no se concretó en los términos que se habían difundido inicialmente: la aeronave finalmente despegó de Puerto Iguazú y aterrizó en Guayaquil.

La ruta adquirió relevancia porque el senador había quedado bajo la lupa de la Justicia brasileña después de que se dispusiera la entrega de su pasaporte y una prohibición de salida del país.

Hasta la llegada a Ecuador, el movimiento de la aeronave y el ingreso de la familia a la Argentina habían sido objeto de consultas y especulaciones. El comunicado de Migraciones confirmó ahora la fecha, el horario y el paso fronterizo por el que ingresaron los cuatro integrantes de la familia.

Qué dijo Donald Trump sobre Flávio Bolsonaro

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la posibilidad de que Bolsonaro viajara a su país y afirmó que vería con buenos ojos esa alternativa. También describió al senador y a su familia como “buenas personas”.

“Las elecciones fueron realmente extrañas, y me pareció terrible”, declaró Trump ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, al regresar de un acto de campaña en Texas.

El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre una eventual llegada del senador brasileño, aunque expresó su desacuerdo con los resultados electorales.

Por el momento, el destino confirmado del vuelo de Flávio Bolsonaro y su familia es Guayaquil, Ecuador. La posibilidad de un viaje posterior a Estados Unidos quedó planteada a partir de las declaraciones de Trump, pero no fue confirmada.

En pocas palabras

  • Flávio Bolsonaro: Llegó a Ecuador en avión privado desde Argentina.
  • Migraciones Argentina: Confirmó el ingreso familiar el lunes por la noche.
  • Controversia judicial: El senador tenía prohibición de salir de Brasil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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