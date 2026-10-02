Pensiones de ANSES en octubre: confirman fechas de cobro de octubre

Asimismo, quienes prefieran cobrar por ventanilla pueden presentarse en su sucursal bancaria habitual con su Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de solicitar turno previo.

¿Cómo consultar la liquidación y la sucursal de pago en Mi ANSES?

Para revisar el detalle de la liquidación antes de concurrir a la sucursal:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Hijos y Familia" o "Jubilados y Pensionados", según corresponda.

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los conceptos devengados de octubre y las retenciones legales.

Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para ratificar la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente esquema, comenzando por las pensiones no contributivas: