Pensiones de ANSES en octubre: confirman fechas de cobro de octubre

Asimismo, quienes prefieran cobrar por ventanilla pueden presentarse en su sucursal bancaria habitual con su Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de solicitar turno previo.
¿Cómo consultar la liquidación y la sucursal de pago en Mi ANSES?
Para revisar el detalle de la liquidación antes de concurrir a la sucursal:
-
Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ingresar a la sección "Hijos y Familia" o "Jubilados y Pensionados", según corresponda.
-
Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los conceptos devengados de octubre y las retenciones legales.
-
Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para ratificar la entidad bancaria asignada.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?
El cronograma bancario oficial del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente esquema, comenzando por las pensiones no contributivas:
-
Pensiones No Contributivas (PNC):
-
DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026 (hoy).
-
DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
-
Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
-
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
-
(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).
-
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
-
Jubilaciones que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
-
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
-
Asignación por Embarazo (AUE):
-
Prestación por Desempleo (Plan 1):
-
Asignaciones de Pago Único (APU):