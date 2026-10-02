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Pensiones de ANSES en octubre: confirman fechas de cobro de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el cronograma oficial del décimo mes del año para las pensiones no contributivas. Las acreditaciones bancarias alcanzan hoy a los documentos terminados en 2 y 3 con el haber actualizado y el bono de $70.000.

PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento y bono

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy, viernes 2 de octubre de 2026, con el calendario de pagos correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC), las cuales perciben el incremento mensual del 1,66% determinado por el índice de inflación oficial del INDEC más el bono extraordinario de $70.000.

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En esta jornada cobran los titulares con documentos terminados en 2 y 3, quedando habilitados los depósitos en las cajas de ahorro de la seguridad social para su retiro por ventanilla o cajero automático sin costo adicional.

¿Cuánto se cobra por las Pensiones No Contributivas en octubre de 2026?

Pensiones de ANSES en octubre: confirman fechas de cobro de octubre

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Con la aplicación del coeficiente de movilidad mensual y el refuerzo económico extraordinario, los importes netos de bolsillo quedan conformados según la categoría de pensión:

  • PNC por Invalidez y por Vejez: perciben un haber básico de $305.023,96 que, sumado al bono íntegro de $70.000, alcanza un total final de $375.023,96 netos en cuenta bancaria.

  • PNC para Madres de 7 hijos: acceden al importe equivalente a una jubilación mínima completa, cobrando $435.748,51 de básico más el bono de $70.000, lo que totaliza $505.748,51 netos de bolsillo (además de los fondos correspondientes a la Tarjeta Alimentar).

  • Pensiones Graciables: se liquidan con el porcentaje equivalente fijado por ley junto con el bono de contención económica.

¿Cómo saber si se puede cobrar las pensiones desde el banco?

Las acreditaciones bancarias se ejecutan de forma automática desde las primeras horas de la jornada en la entidad financiera asignada a cada titular. Los beneficiarios pueden retirar el total en efectivo mediante cajeros automáticos de las redes Link o Banelco sin límite de operaciones gratuitas en cuentas de la seguridad social, realizar compras directas con la tarjeta de débito en comercios o transferir los saldos a través de canales de banca digital.

Asimismo, quienes prefieran cobrar por ventanilla pueden presentarse en su sucursal bancaria habitual con su Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de solicitar turno previo.

¿Cómo consultar la liquidación y la sucursal de pago en Mi ANSES?

Para revisar el detalle de la liquidación antes de concurrir a la sucursal:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Hijos y Familia" o "Jubilados y Pensionados", según corresponda.

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los conceptos devengados de octubre y las retenciones legales.

  • Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para ratificar la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente esquema, comenzando por las pensiones no contributivas:

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026 (hoy).

    • DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • Del jueves 8 al jueves 22 de octubre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • Del viernes 9 al viernes 23 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Primera quincena: del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

    • Segunda quincena: del 23 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Pagos de pensiones no contributivas en octubre para DNI terminados en 2 y 3.
  • Monto: Se abona haber actualizado más un bono de $70.000.
  • Cobro: Acreditaciones bancarias disponibles vía cajero o ventanilla.
Resumen generado por Thinkindot AI
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