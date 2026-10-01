Inminente: la importante acción de la Justicia que podría dar con el paradero de Loan Danilo Peña

La Justicia todavía no ordenó vaciar las lagunas

Uno de los puntos centrales de la nueva medida es que no existe por el momento una orden para drenar los cuerpos de agua.

La jueza Pozzer Penzo hizo lugar al planteo para que se determine si una intervención de esas características puede realizarse. Sin embargo, antes de avanzar será necesario conocer las condiciones concretas del terreno y las características de las lagunas.

Según explicó la magistrada a Infobae, la investigación continúa y los pedidos realizados por la querella siguen siendo analizados. En este caso, el paso siguiente consiste en que los técnicos evalúen la factibilidad de la medida.

La diferencia es importante: la Justicia no decidió todavía que las lagunas serán vaciadas, sino que abrió la instancia necesaria para determinar si esa alternativa puede llevarse adelante.

La evaluación deberá contemplar distintos aspectos. Entre ellos aparecen las condiciones hidráulicas de los lugares, las características del suelo y del sedimento, la posibilidad de acceder al fondo y los eventuales efectos que una intervención podría generar en el entorno.

Por eso, la decisión final dependerá de los informes que produzcan los especialistas.

Cuáles son las lagunas que volvieron al centro de la investigación

El pedido de la familia se concentra en dos lagunas ubicadas en la localidad de 9 de Julio, identificadas durante los operativos con los números 1 y 4.

Estos espacios no son nuevos para la investigación. Ambos ya habían formado parte de los procedimientos desplegados después de la desaparición de Loan. Sin embargo, desde la querella consideran que existen diligencias que todavía podrían realizarse.

La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia, explicó que el pedido fue admitido de manera parcial y que todavía falta determinar cuáles son los procedimientos que efectivamente pueden ejecutarse.

La cuestión principal pasa por establecer si es posible avanzar sobre sectores que no pudieron ser examinados de la manera que pretende ahora la querella.

En ese sentido, la solicitud busca ampliar las tareas realizadas anteriormente y revisar nuevamente dos lugares considerados relevantes dentro del radio de búsqueda.

La intención de la familia es que ninguna alternativa quede sin analizar. Después de más de dos años sin conocer el paradero de Loan, la querella sostiene que resulta necesario profundizar aquellas líneas de investigación que todavía puedan aportar información.

El Comando Unificado deberá analizar la viabilidad

Para determinar si el procedimiento es posible, el juzgado remitió el planteo al Comando Unificado Corrientes.

Ese organismo deberá analizar las condiciones necesarias para realizar una eventual intervención en las lagunas. Su evaluación será determinante porque no se trata simplemente de retirar agua de un lugar: cualquier operación de esas características requiere conocer previamente las condiciones técnicas, ambientales e hidráulicas del terreno.

El informe deberá permitir establecer qué herramientas podrían utilizarse, qué sectores podrían ser examinados y cuáles serían las consecuencias de una eventual modificación del nivel del agua.

También tendrá que determinarse si una intervención de este tipo puede realizarse sin generar daños que dificulten otras tareas posteriores.

Por esa razón, la Justicia decidió avanzar primero con una evaluación de factibilidad, antes de ordenar cualquier procedimiento concreto.

El resultado de ese análisis será uno de los elementos que deberá considerar Pozzer Penzo para definir los próximos pasos.

Qué pretende encontrar la querella

El planteo de la familia tiene como principal objetivo descartar que en las lagunas pueda existir algún elemento relacionado con la desaparición de Loan.

La intención no supone afirmar que allí se encuentre el niño ni que exista evidencia concreta que permita sostener esa hipótesis. Se trata de una línea de búsqueda que la querella considera necesario completar.

Los abogados de la familia sostienen que las diligencias deben continuar hasta agotar las alternativas que puedan contribuir a reconstruir lo ocurrido.

En ese contexto, el eventual vaciamiento permitiría acceder a sectores del fondo que permanecen cubiertos por el agua. La revisión podría concentrarse tanto en elementos que pudieran encontrarse allí como en los sedimentos acumulados.

La posibilidad de analizar esos materiales adquiere especial importancia porque el fondo de una laguna puede conservar restos biológicos o materiales que no necesariamente son visibles desde la superficie.

Por eso, el pedido no se limita exclusivamente a retirar el agua.

También analizan estudiar los sedimentos

La jueza también confirmó que se encuentra bajo análisis la posibilidad de examinar los sedimentos acumulados en el fondo de las lagunas.

Esta alternativa permitiría ampliar el alcance de las tareas de investigación sin limitarse a una inspección visual.

La querella incluso planteó la posibilidad de recurrir a técnicas relacionadas con el ADN ambiental, conocido como eDNA. Se trata de una metodología utilizada en distintos ámbitos científicos para detectar material genético que organismos vivos dejan en el ambiente a través de células, tejidos, fluidos u otros restos biológicos.

En determinadas condiciones, el análisis de agua y sedimentos puede aportar información sobre la presencia de organismos o material biológico. En una investigación criminal, sin embargo, su eventual utilización y utilidad concreta dependerán de las características del lugar, de la conservación de las muestras y de los protocolos que determine la Justicia.

Por eso, antes de establecer si esta técnica puede aportar evidencia relevante en el caso Loan, deberán realizarse las evaluaciones correspondientes.

El planteo de la querella apunta precisamente a explorar esas posibilidades.

Una investigación que continúa después de más de dos años

La desaparición de Loan Danilo Peña mantiene abierta una investigación judicial que atravesó múltiples operativos, declaraciones, peritajes y búsquedas en distintos puntos de Corrientes.

El paso del tiempo convirtió en especialmente relevante la necesidad de revisar las medidas realizadas durante las primeras etapas del expediente.

La familia continúa reclamando que se investiguen todas las posibilidades que puedan conducir a conocer qué ocurrió con el niño.

En ese marco, la solicitud vinculada con las lagunas 1 y 4 representa una nueva instancia de revisión sobre lugares que ya habían sido incluidos en los operativos iniciales.

La decisión de estudiar nuevamente esos sectores no significa que exista una nueva hipótesis confirmada. Tampoco implica que la Justicia haya encontrado evidencia que vincule directamente esos cuerpos de agua con la desaparición.

Por ahora, lo que existe es un pedido de la querella que fue admitido para su evaluación técnica.

El siguiente paso estará en manos de los especialistas.

Por qué el drenaje requiere una evaluación previa

Vaciar una laguna puede parecer, en principio, una operación sencilla, pero desde el punto de vista técnico puede involucrar diferentes dificultades.

Antes de realizar una intervención de esa magnitud es necesario conocer el volumen de agua, la profundidad, las características del terreno, los canales de ingreso y salida y el comportamiento del agua, entre otros factores.

Además, una alteración del nivel puede producir consecuencias sobre el entorno y modificar las condiciones del propio lugar que se pretende investigar.

Por eso, el informe solicitado al Comando Unificado tendrá un papel fundamental.

Los especialistas deberán establecer si existe una metodología que permita realizar la tarea de manera segura y compatible con los objetivos de la investigación.

También deberá determinarse si una eventual intervención puede afectar pruebas que pudieran encontrarse en el lugar.

La Justicia, en consecuencia, deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de profundizar la búsqueda y la obligación de preservar las condiciones necesarias para cualquier eventual evidencia.

La familia busca agotar todas las vías de búsqueda

Desde la querella remarcaron que el objetivo es evitar que queden pendientes alternativas que puedan ayudar a determinar qué sucedió con Loan.

Russo Cornara sostuvo que es necesario agotar todas las vías que puedan aportar información sobre el niño y su paradero.

La postura de la representación de la familia explica el pedido para revisar nuevamente las lagunas.

En una causa que permanece abierta y en la que todavía no se conoce el destino de Loan, cada diligencia requiere ser evaluada en función de su posible aporte a la investigación.

Por ahora, la Justicia dio el primer paso: permitió que se analice la posibilidad de realizar nuevas tareas en los dos cuerpos de agua.

La resolución definitiva llegará después de conocer las conclusiones de los especialistas.

Qué puede pasar ahora con las lagunas

El procedimiento seguirá una serie de etapas antes de que pueda existir una eventual intervención.

Primero, los técnicos deberán determinar si el vaciamiento es posible. Luego tendrán que establecer cómo podría realizarse, qué recursos serían necesarios y cuáles serían sus posibles consecuencias.

También deberá evaluarse la conveniencia de analizar los sedimentos y establecer qué tipo de estudios podrían realizarse sobre las muestras obtenidas.

Una vez reunida esa información, la Justicia podrá decidir si corresponde avanzar con las tareas solicitadas por la querella.

Por lo tanto, todavía no hay una fecha confirmada para un eventual drenaje ni una orden definitiva para vaciar las lagunas 1 y 4.

La investigación queda, por ahora, a la espera del análisis técnico.

Mientras tanto, la familia de Loan continúa reclamando que se profundicen todas las líneas posibles para esclarecer una desaparición que, a más de dos años de ocurrida, todavía mantiene numerosos interrogantes abiertos.

La nueva medida vuelve a poner el foco sobre dos cuerpos de agua de 9 de Julio, pero el alcance de las diligencias dependerá de lo que determinen los especialistas y de la decisión que posteriormente adopte la Justicia federal.

El expediente, así, suma una nueva instancia de análisis destinada a establecer si esos lugares pueden ser examinados con mayor profundidad y si esa intervención podría aportar algún elemento relevante para reconstruir qué ocurrió con Loan Danilo Peña.