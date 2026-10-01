La autopsia al cuerpo de Nerea Geraldine Pereira de 11 cambió absolutamente todo

En las primeras horas, los investigadores analizaron la posibilidad de que se tratara de un suicidio. Sin embargo, esa hipótesis comenzó a perder fuerza después de que los médicos forenses realizaran el examen preliminar del cuerpo.

El resultado inicial de la autopsia detectó lesiones compatibles con golpes en la espalda, signos de hemorragia interna y otros indicios que podrían corresponder a un abuso sexual previo. Estos elementos todavía deben ser profundizados mediante estudios complementarios y nuevas pericias.

El cambio en el escenario llevó a la Justicia a disponer una serie de medidas urgentes. Entre ellas, se ordenaron allanamientos en propiedades relacionadas con el entorno familiar de la víctima y fueron detenidos cuatro familiares directos de la nena.

La autopsia que modificó el rumbo del caso

Uno de los puntos centrales de la investigación está puesto ahora en los resultados del examen forense.

La causa había comenzado con una pregunta básica: qué había provocado la muerte de la niña. En ese primer momento, los investigadores trabajaban con la información disponible en el lugar y con el relato de quienes se encontraban en la vivienda.

Pero el análisis realizado sobre el cuerpo incorporó nuevos elementos.

Los primeros resultados mencionados en el expediente hablan de golpes en distintas zonas de la espalda y signos de hemorragia interna. A esto se sumaron lesiones que, de acuerdo con la evaluación preliminar, serían compatibles con un posible abuso sexual de antigua data.

La precisión es importante: se trata de conclusiones preliminares y deberán ser confirmadas o descartadas mediante estudios complementarios. Por ese motivo, la investigación todavía busca establecer no solamente la causa exacta del fallecimiento, sino también qué ocurrió durante las horas anteriores a la muerte de Nerea.

El resultado de la autopsia fue determinante para que la Fiscalía modificara el rumbo inicial del expediente. La hipótesis de una muerte autoinfligida dejó de ser el eje de la pesquisa y comenzaron a analizarse otras posibles circunstancias.

La fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, quedó al frente de las actuaciones y dispuso distintas medidas para reconstruir la secuencia de acontecimientos.

Cuatro familiares quedaron detenidos

Después de recibir los primeros resultados forenses, la fiscalía ordenó avanzar con procedimientos de urgencia en domicilios vinculados con el círculo familiar de la víctima.

Como consecuencia de esas medidas, fueron detenidos cuatro familiares de Nerea.

Entre ellos se encuentran su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. La información fue difundida por distintos medios a partir de fuentes vinculadas con el expediente.

La detención de los cuatro familiares no significa, por sí misma, que la Justicia haya establecido responsabilidades penales definitivas. Se trata de una etapa inicial de la investigación, en la que la fiscalía busca preservar pruebas, obtener testimonios y determinar qué grado de participación pudo haber tenido cada persona en los hechos que se investigan.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona seguido de muerte, aunque esa calificación podría modificarse a medida que avance la investigación y aparezcan nuevos elementos.

En una causa de estas características, la carátula inicial puede cambiar a partir de las conclusiones de las pericias, los testimonios y otras pruebas incorporadas al expediente.

Qué ocurrió durante la madrugada en la vivienda

La secuencia comenzó durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la abuela de Nerea fue quien encontró a la niña en el baño de la vivienda familiar y dio aviso de la situación.

El llamado al 911 provocó el desplazamiento de una patrulla hasta el domicilio situado en la calle 19. Los agentes que arribaron al lugar constataron que la menor se encontraba sin vida.

El procedimiento inicial estuvo orientado a establecer las circunstancias del fallecimiento. Como sucede ante una muerte cuya causa no está determinada, se preservó la escena y se dio intervención a la Justicia.

En ese momento, la investigación se inició bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

La situación cambió después del examen médico legal. Los elementos encontrados durante la autopsia llevaron a los investigadores a ampliar las líneas de investigación y a poner bajo análisis el contexto familiar de la menor.

Así, lo que había comenzado como una pesquisa destinada principalmente a determinar cómo había muerto la niña pasó a convertirse en una investigación destinada también a establecer si existieron situaciones de violencia, abandono u otros hechos previos que pudieron haber incidido en el desenlace.

La Justicia busca reconstruir las últimas horas de Nerea

Uno de los principales objetivos de la fiscalía es reconstruir con precisión qué hizo la niña antes de morir, quiénes estuvieron con ella y qué ocurrió dentro de la vivienda.

Para ello, los investigadores deberán analizar distintas evidencias obtenidas durante los procedimientos y cotejarlas con las declaraciones de familiares, vecinos y otras personas que puedan aportar información.

También será fundamental el resultado completo de las pericias médicas.

Los primeros datos de la autopsia son considerados relevantes porque introdujeron elementos que no estaban contemplados en la hipótesis inicial. Sin embargo, todavía resta conocer el resultado de estudios complementarios que permitirán establecer con mayor precisión la causa y la mecánica de la muerte.

La fiscalía también deberá determinar cuándo se produjeron las lesiones detectadas en el cuerpo y si tienen alguna relación directa con el fallecimiento.

En cuanto a los indicios compatibles con un posible abuso sexual, los investigadores deberán establecer su antigüedad y contexto mediante las pericias correspondientes. Por el momento, estos elementos forman parte de una hipótesis de investigación y no constituyen una conclusión judicial definitiva.

Los conflictos familiares que ahora analiza la fiscalía

Otro de los aspectos que comenzó a ser revisado por los investigadores está relacionado con el entorno familiar de la menor.

Durante las primeras horas de la pesquisa trascendieron referencias a conflictos personales que Nerea habría atravesado dentro de su entorno familiar, especialmente en relación con su madre.

Ese dato es ahora analizado por la fiscalía para determinar si tuvo alguna relación con las circunstancias que rodearon la muerte.

De todos modos, los investigadores deberán comprobar cada una de esas versiones y establecer si cuentan con respaldo en testimonios, documentos u otros elementos incorporados al expediente.

La existencia de conflictos familiares, por sí sola, no permite establecer responsabilidades penales ni explicar las circunstancias de la muerte. Por eso, la Justicia busca reconstruir los hechos a partir de evidencia concreta.

En paralelo, se intenta establecer si otras personas conocían situaciones que pudieran haber afectado a la niña y si existieron señales previas que deban ser incorporadas a la investigación.

Allanamientos y nuevas pericias

La intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui fue dispuesta después de que los resultados preliminares de la autopsia modificaran el rumbo de la causa.

Los investigadores realizaron allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno de Nerea. El objetivo de estas medidas es reunir elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

En este tipo de procedimientos, los investigadores pueden buscar distintos elementos de interés para la causa, además de obtener información que permita establecer movimientos, comunicaciones y vínculos entre las personas relacionadas con el expediente.

La escena del hecho también debe ser analizada en detalle para determinar si existen elementos que contradigan o respalden las distintas hipótesis que están siendo investigadas.

Mientras tanto, el cuerpo de la niña fue trasladado para la realización de las pericias correspondientes y la fiscalía aguarda los resultados completos que permitan avanzar sobre la causa de muerte.

Una investigación que todavía está en una etapa inicial

El caso se encuentra en una etapa preliminar y todavía existen numerosos interrogantes que la Justicia deberá responder.

Entre ellos, uno de los principales consiste en establecer qué ocurrió exactamente dentro de la vivienda antes de que Nerea fuera encontrada muerta.

También será necesario determinar si las lesiones detectadas durante la autopsia tuvieron relación directa con el fallecimiento, cuándo se produjeron y quién pudo haberlas provocado.

Otro punto será determinar qué conocimiento tenían las personas del entorno sobre la situación de la niña y si existieron omisiones que puedan tener relevancia penal.

Por el momento, cuatro familiares permanecen detenidos mientras avanza la investigación. La situación procesal de cada uno dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopte la Justicia.

La carátula de abandono de persona seguido de muerte también es provisoria y puede ser modificada si aparecen nuevos elementos que permitan establecer con mayor precisión qué delito corresponde investigar.

Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de la nena

Hasta el momento, los principales datos confirmados de la investigación son los siguientes:

La víctima fue identificada como Nerea Geraldine Pereira , de 11 años.

Fue encontrada muerta durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Berazategui .

El domicilio está ubicado sobre la calle 19, entre las calles 115 y 116.

La abuela de la menor, Mónica Villalba , habría sido quien realizó el hallazgo en el baño.

La Policía llegó al lugar después de un llamado al 911 , alrededor de las 2 de la madrugada.

La investigación comenzó como una averiguación de causales de muerte .

Los primeros resultados de la autopsia detectaron lesiones compatibles con golpes y signos de hemorragia interna .

También se encontraron indicios compatibles con un posible abuso sexual previo , que todavía deben ser estudiados y confirmados.

La fiscal Gabriela Mateos , de la UFI N°3 de Berazategui, dirige la investigación.

Fueron detenidos Rocío Pereira, Mónica Villalba, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez .

La causa quedó provisoriamente bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte .

La calificación legal podría cambiar a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.

La investigación continúa abierta y las próximas horas serán importantes para determinar si los elementos reunidos permiten reconstruir con mayor precisión las circunstancias que rodearon la muerte de Nerea.

Por ahora, la autopsia fue el punto de inflexión que modificó completamente la hipótesis inicial. La Justicia deberá establecer qué ocurrió antes del hallazgo, qué relación tuvieron las lesiones detectadas con el fallecimiento y cuál fue la responsabilidad que, eventualmente, pueda corresponder a cada una de las personas investigadas.