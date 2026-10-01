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La fuerte decisión que tomaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala respecto a su hija Gia que sorprendió a todos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala tomaron una contundente decisión con su hija Gia y explicaron el motivo. Enterate.

La fuerte decisión que tomaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala respecto a su hija Gia que sorprendió a todos

Oriana Sabatini compartió un carrete de fotos para resumir su septiembre y una de las postales que más llamó la atención fue la de Gia, la hija que tuvo con Paulo Dybala. La bebé nació en marzo y, con casi ocho meses, su crecimiento quedó reflejado en las imágenes que publicó la cantante.

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En una de las fotos, Oriana aparece abrazando a Gia durante un paseo al aire libre. La pequeña lleva un vestido blanco y un babero rosa, mientras su mamá sonríe frente a la cámara. Aunque Sabatini decidió no mostrar el rostro de su hija, la postal rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El cambio de la bebé no pasó desapercibido. “Está muy grande Gia”, comentó una usuaria. “Por Dios, cómo creció”, escribió otra. También aparecieron mensajes destinados a la familia: “Son hermosas”, “Tenés una hermosa familia” y “La mejor mamá del mundo”.

Otra de las imágenes que llamó la atención fue una tierna postal de Gia junto a Paulo Dybala, también sin mostrar el rostro de la pequeña.

La decisión de mantener la identidad de su hija en privado no es nueva. Hace algunos meses, Oriana explicó públicamente por qué tanto ella como Dybala eligieron no mostrar la cara de Gia en las redes sociales.

“En realidad lo hicimos más porque es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, había explicado la cantante en diálogo con Puro Show (eltrece).

En ese sentido, Sabatini contó que la llegada de un bebé también modifica la manera en que se vive la exposición pública. “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca”, había señalado, incluso en referencia a personas cercanas a la familia.

Y fue todavía más contundente al explicar qué es lo que le genera esa exposición: “No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”.

Así, mientras Gia crece y cada vez genera más comentarios entre los seguidores de Oriana y Dybala, sus padres mantienen firme una decisión: compartir momentos de su vida familiar, pero preservar el rostro y la intimidad de su hija.

En pocas palabras

  • Oriana Sabatini: Compartió fotos de su hija Gia, de casi ocho meses, fruto de su relación con Paulo Dybala.
  • Decisión familiar: La pareja mantiene la privacidad del rostro de Gia, protegiéndola de la exposición pública.
  • Motivo expuesto: Sabatini explicó que prefieren resguardar a su hija del escrutinio ajeno, dado que es un ser muy pequeño.
Resumen generado por Thinkindot AI
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