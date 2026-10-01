La fuerte decisión que tomaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala respecto a su hija Gia que sorprendió a todos

La decisión de mantener la identidad de su hija en privado no es nueva. Hace algunos meses, Oriana explicó públicamente por qué tanto ella como Dybala eligieron no mostrar la cara de Gia en las redes sociales.

“En realidad lo hicimos más porque es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, había explicado la cantante en diálogo con Puro Show (eltrece).

En ese sentido, Sabatini contó que la llegada de un bebé también modifica la manera en que se vive la exposición pública. “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca”, había señalado, incluso en referencia a personas cercanas a la familia.

Y fue todavía más contundente al explicar qué es lo que le genera esa exposición: “No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”.

Así, mientras Gia crece y cada vez genera más comentarios entre los seguidores de Oriana y Dybala, sus padres mantienen firme una decisión: compartir momentos de su vida familiar, pero preservar el rostro y la intimidad de su hija.