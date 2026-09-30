Dolor absoluto por la trágica muerte de Nahel Araceli González tras un choque frontal con dos motos

Cómo ocurrió el accidente en el barrio Lavalle

De acuerdo con la información conocida a partir de fuentes policiales, el hecho se registró aproximadamente a las 21 del domingo, en inmediaciones de las calles 20 y 23 del barrio Lavalle.

El episodio fue advertido por vecinos de la zona, quienes se comunicaron con el Comando de Emergencias 911 para alertar sobre el choque. A partir de ese llamado, efectivos de la Comisaría 38ª se trasladaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido y asistir a las personas involucradas.

Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena protagonizada por dos motovehículos que habían colisionado y cuyos ocupantes se encontraban tendidos sobre la calzada.

Uno de los vehículos involucrados era una Zanella RX 150, que estaba siendo conducida por un joven. La segunda motocicleta era una Zanella ZB 110, en la que circulaban dos personas: una joven que manejaba y Araceli, quien viajaba como acompañante.

Las circunstancias exactas que derivaron en la colisión todavía eran materia de investigación. De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambas motos habrían circulado en sentidos contrarios por calle 20 y terminaron impactando de frente.

El choque provocó que los tres ocupantes fueran despedidos o quedaran tendidos sobre el asfalto, todos con distintos tipos de lesiones.

Los vecinos movieron las motos para asistir a los heridos

Uno de los aspectos que quedó asentado durante las primeras actuaciones policiales fue que los vehículos ya no permanecían en su posición original cuando llegaron los efectivos.

Según trascendió, vecinos y otras personas que se encontraban en el lugar habían retirado las motocicletas de la zona inmediata del impacto.

La decisión habría tenido como finalidad proteger a las personas lesionadas y permitir que pudieran recibir asistencia médica, en medio de la situación de emergencia que se había generado después de la colisión.

Una vez constatada la gravedad del episodio, los policías solicitaron la intervención de profesionales médicos para asistir a los heridos y concretar su traslado a un centro de salud.

Fue entonces cuando se desplegó un operativo de emergencia para trasladar a los tres ocupantes hasta el Hospital Zatti, donde quedaron bajo atención médica.

Araceli González sufrió las heridas más graves

Entre las tres personas involucradas en el accidente, Nahel Araceli González fue quien presentó el cuadro de mayor gravedad.

La joven fue trasladada al Hospital Zatti junto con las demás víctimas y quedó internada debido a las lesiones que había sufrido como consecuencia del impacto.

Durante las horas posteriores al siniestro, los profesionales de la salud realizaron distintas maniobras destinadas a estabilizar su estado y mantenerla con vida.

Sin embargo, pese al trabajo realizado por el personal médico, la gravedad de las lesiones terminó imponiéndose y durante el anochecer se confirmó la peor noticia: Araceli había muerto.

Tenía apenas 19 años.

La confirmación de su fallecimiento provocó una fuerte reacción entre familiares, amigos, compañeros y distintas personas que habían compartido con ella diferentes etapas de su corta vida.

Una joven con proyectos y el sueño de ingresar a Gendarmería

La muerte de Araceli adquirió una dimensión todavía más dolorosa entre quienes la conocían porque se trataba de una joven que había comenzado a proyectar su futuro después de completar sus estudios secundarios.

Trabajaba despachando valijas en la terminal de ómnibus de Viedma, un lugar donde había logrado construir vínculos cotidianos con trabajadores y pasajeros.

Quienes compartían con ella ese espacio la describieron como una persona amable y simpática, cuya presencia formaba parte de la rutina diaria de la terminal.

Además de su actividad laboral, tenía una meta personal que representaba una importante aspiración para su futuro: quería ingresar a Gendarmería Nacional.

Para ello había conseguido terminar el Nivel Medio después de un recorrido marcado por el esfuerzo. La posibilidad de incorporarse a esa fuerza era, según se desprende de la información difundida tras su muerte, uno de los proyectos que tenía por delante.

Ese futuro quedó abruptamente interrumpido por el accidente ocurrido en el barrio Lavalle.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el choque

Luego del accidente, la Policía de Río Negro puso en marcha las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre las dos motocicletas.

Además de las primeras tareas realizadas por los efectivos de la Comisaría 38ª, se dio intervención al Cuerpo de Criminalística, cuyos especialistas fueron convocados para realizar las pericias correspondientes.

El objetivo de esas tareas es reconstruir la mecánica del siniestro, determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto y aportar elementos a la investigación judicial.

La escena del accidente y los vehículos involucrados constituyen elementos relevantes para establecer qué ocurrió antes de la colisión.

La investigación deberá contemplar, entre otros aspectos, la trayectoria de ambas motos, la posición en la que circulaban y las circunstancias que llevaron al impacto frontal.

Por el momento, las causas concretas del choque permanecen bajo investigación.

El dolor de la comunidad educativa

La noticia de la muerte de Araceli también provocó una fuerte reacción en la institución donde había cursado sus estudios.

La Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Nº 84, de la que la joven había sido alumna, difundió un mensaje de acompañamiento para sus familiares y expresó su profundo pesar por el fallecimiento.

Desde la comunidad educativa señalaron el dolor provocado por la muerte de quien había sido exestudiante de la institución y manifestaron su acompañamiento a sus seres queridos en un momento marcado por la pérdida.

El mensaje incluyó palabras de respeto y condolencias destinadas especialmente a la familia González, que recibió la noticia después de horas de incertidumbre y preocupación por el estado de salud de la joven.

La reacción de la escuela reflejó además el impacto que tuvo el fallecimiento entre quienes habían conocido a Araceli durante su etapa como estudiante.

Conmoción entre sus compañeros de la terminal

La terminal de ómnibus de Viedma también quedó atravesada por la noticia.

Durante las horas posteriores a la confirmación del fallecimiento, trabajadores del lugar se mostraron profundamente conmovidos por la muerte de la joven.

Araceli formaba parte de la dinámica cotidiana de ese espacio debido a su trabajo como despachante de valijas. Por eso, su ausencia no pasó inadvertida entre las personas que compartían con ella sus jornadas laborales.

Para muchos de quienes la conocían, la noticia significó pasar en pocas horas de la preocupación por un accidente a la confirmación de una pérdida irreversible.

La joven había desarrollado allí parte de su vida laboral y era reconocida por quienes tenían contacto cotidiano con ella.

Su muerte dejó así una profunda huella entre sus compañeros y entre las personas que habían construido con ella vínculos durante su trabajo.

También hubo muestras de dolor desde la iglesia a la que asistía

El fallecimiento de Araceli también fue comunicado por integrantes del Ministerio Central de Viedma, una iglesia a la que concurría la joven y que se encuentra vinculada al barrio donde vivía.

Desde esa comunidad religiosa se informó sobre su muerte y se pidió a quienes forman parte de ella que acompañaran con sus oraciones a la familia González.

El mensaje estuvo dirigido especialmente a sus seres queridos, con un pedido para que pudieran encontrar consuelo y fortaleza frente a la pérdida.

De esta manera, el impacto del fallecimiento se extendió más allá de su círculo familiar inmediato y alcanzó a los distintos espacios en los que Araceli había desarrollado su vida: la escuela, el trabajo, la comunidad religiosa y su entorno social.

Una muerte que vuelve a poner el foco en los accidentes en moto

El fallecimiento de la joven de 19 años vuelve a poner en escena una problemática que atraviesa diariamente a las ciudades: los siniestros protagonizados por motociclistas y las consecuencias que pueden generar los impactos entre estos vehículos.

En este caso particular, la investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente en la calle 20 y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el choque entre las dos Zanella.

Por ahora, los investigadores trabajan con las primeras actuaciones y las pericias realizadas después del accidente.

Mientras tanto, detrás del expediente judicial permanece la historia de una joven que había terminado sus estudios, tenía un trabajo y proyectaba un futuro ligado a Gendarmería Nacional, pero que murió a los 19 años después de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito.

La noticia generó dolor entre sus compañeros, sus excompañeros de escuela, amigos y personas de la comunidad que la conocían.

Araceli González murió en el Hospital Zatti después de que los médicos intentaran estabilizarla, dejando atrás una vida que recién comenzaba a tomar forma y numerosos proyectos que quedaron inconclusos.

La investigación continuará ahora con el objetivo de esclarecer las circunstancias del choque ocurrido en el barrio Lavalle y establecer qué sucedió durante aquellos minutos que terminaron convirtiendo una noche de domingo en una tragedia para tres familias.