Netflix: Ester Expósito brilla en esta serie corta de 3 episodios que podés ver en un día

En principio, todo parece estar organizado para que Gabino retome su lugar dentro de la familia y cumpla con las expectativas que fueron establecidas para él. Sin embargo, su llegada toma otro rumbo cuando aparece acompañado por Lázaro, un bailarín de ballet mexicano.

La presencia de Lázaro provoca rápidamente sospechas. En una sociedad donde las apariencias tienen una importancia central, la relación entre ambos comienza a ser observada con atención por quienes los rodean.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras".

Cuántos episodios tiene Alguien tiene que morir en Netflix

Uno de los principales atractivos de la producción es su duración. Alguien tiene que morir tiene solamente tres episodios, por lo que se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia breve sin tener que comprometerse con varias temporadas.

La estructura permite que el conflicto avance rápidamente. La serie plantea el escenario, introduce a sus personajes y desarrolla las sospechas alrededor de Gabino y Lázaro dentro de un formato reducido.

Ese número limitado de episodios también hace que la propuesta resulte adecuada para una maratón. En lugar de extender el conflicto durante una temporada extensa, la producción concentra su historia en tres capítulos.

El resultado es una miniserie que apuesta por el drama familiar, el thriller y una atmósfera de tensión constante.

Para quienes suelen elegir producciones que puedan terminarse en pocas horas, este formato puede ser uno de los elementos más llamativos de la propuesta.

El elenco de Alguien tiene que morir con Ester Expósito

Carmen Maura

Cecilia Suárez

Ester Expósito

Ernesto Alterio

Alejandro Speitzer

Isaac Hernández

Carlos Cuevas

Mariola Fuentes

Pilar Castro

Juan Carlos Vellido

Una opción breve para quienes buscan thriller y drama

La combinación de tres episodios, drama familiar y thriller convierte a Alguien tiene que morir en una producción pensada para quienes prefieren historias concentradas.

Por su duración, Alguien tiene que morir puede verse en una sola jornada.

La miniserie no necesita una gran cantidad de capítulos para plantear su conflicto. Desde el regreso de Gabino, la presencia de Lázaro modifica el escenario y pone en movimiento una serie de rumores que afectan a toda la familia.

A esto se suma un elenco encabezado por Carmen Maura, Cecilia Suárez y Ester Expósito, junto con una ambientación situada en la España de los años 50.

Mirá el tráiler oficial de Alguien tiene que morir