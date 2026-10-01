En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Ester Expósito
SERIES

Netflix: Ester Expósito brilla en esta serie corta de 3 episodios que podés ver en un día

Esta miniserie de Netflix con tres capítulos está protagonizada por Ester Expósito. Una supuesta relación desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

Netflix: Ester Expósito brilla en esta serie corta de 3 episodios que podés ver en un día. (Foto: Archivo)

Netflix: Ester Expósito brilla en esta serie corta de 3 episodios que podés ver en un día. (Foto: Archivo)

Alguien tiene que morir es una de esas producciones de Netflix que pueden verse en pocas horas, pero que consiguen concentrar una historia cargada de secretos, sospechas y conflictos familiares. La miniserie, estrenada en 2020, cuenta con apenas tres episodios y construye un thriller dramático ambientado en la España de los años 50.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y es el thriller del año
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y es el thriller del año. (Foto: Gentileza Netflix)

La producción fue creada por Manolo Caro y reunió a figuras como Carmen Maura, Cecilia Suárez y Ester Expósito. Desde el comienzo, la historia plantea un escenario donde las apariencias tienen un peso determinante y donde cualquier comportamiento que se aparte de las normas sociales puede convertirse en una amenaza.

La propuesta combina el drama familiar con el misterio y una tensión que aumenta a medida que los personajes quedan atrapados entre aquello que quieren hacer y lo que la sociedad espera de ellos.

De qué trata Alguien tiene que morir en Netflix

La historia comienza cuando Gabino Falcón regresa a España después de haber pasado varios años en México. Su regreso parece responder a un plan familiar muy concreto: conocer a Cayetana, la joven con la que su entorno espera que se case.

En principio, todo parece estar organizado para que Gabino retome su lugar dentro de la familia y cumpla con las expectativas que fueron establecidas para él. Sin embargo, su llegada toma otro rumbo cuando aparece acompañado por Lázaro, un bailarín de ballet mexicano.

La presencia de Lázaro provoca rápidamente sospechas. En una sociedad donde las apariencias tienen una importancia central, la relación entre ambos comienza a ser observada con atención por quienes los rodean.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras".

Cuántos episodios tiene Alguien tiene que morir en Netflix

Uno de los principales atractivos de la producción es su duración. Alguien tiene que morir tiene solamente tres episodios, por lo que se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia breve sin tener que comprometerse con varias temporadas.

La estructura permite que el conflicto avance rápidamente. La serie plantea el escenario, introduce a sus personajes y desarrolla las sospechas alrededor de Gabino y Lázaro dentro de un formato reducido.

Ese número limitado de episodios también hace que la propuesta resulte adecuada para una maratón. En lugar de extender el conflicto durante una temporada extensa, la producción concentra su historia en tres capítulos.

El resultado es una miniserie que apuesta por el drama familiar, el thriller y una atmósfera de tensión constante.

Para quienes suelen elegir producciones que puedan terminarse en pocas horas, este formato puede ser uno de los elementos más llamativos de la propuesta.

El elenco de Alguien tiene que morir con Ester Expósito

  • Carmen Maura
  • Cecilia Suárez
  • Ester Expósito
  • Ernesto Alterio
  • Alejandro Speitzer
  • Isaac Hernández
  • Carlos Cuevas
  • Mariola Fuentes
  • Pilar Castro
  • Juan Carlos Vellido

Una opción breve para quienes buscan thriller y drama

La combinación de tres episodios, drama familiar y thriller convierte a Alguien tiene que morir en una producción pensada para quienes prefieren historias concentradas.

Por su duración, Alguien tiene que morir puede verse en una sola jornada.

La miniserie no necesita una gran cantidad de capítulos para plantear su conflicto. Desde el regreso de Gabino, la presencia de Lázaro modifica el escenario y pone en movimiento una serie de rumores que afectan a toda la familia.

A esto se suma un elenco encabezado por Carmen Maura, Cecilia Suárez y Ester Expósito, junto con una ambientación situada en la España de los años 50.

Mirá el tráiler oficial de Alguien tiene que morir

En pocas palabras

  • Netflix: La miniserie de 3 episodios protagonizada por Ester Expósito combina drama familiar y thriller.
  • Trama: Un supuesto romance en la España de los años 50 desencadena conflictos y consecuencias desgarradoras.
  • Formato: La producción, ideal para maratón, se puede ver completa en un día y cuenta con un elenco destacado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Ester Expósito Serie
Notas relacionadas
Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 7 capítulos para maratonear
Qué ver en Netflix: se estrenó la película de la que todos hablaron y fue un éxito en los cines
Netflix: es la película del momento, se basa en hechos reales y dura menos de 2 horas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar