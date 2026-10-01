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A 15 años de una tragedia, Juana Viale volvió a hablar de Ringo y confesó lo inesperado

A 15 años del hijo que murió al nacer, Juana Viale recordó a Ringo y dejó una confesión inesperada. Enterate.

A 15 años de una tragedia, Juana Viale volvió a hablar de Ringo y confesó lo inesperado

Juana Viale volvió a hablar de su maternidad y, en medio de una charla distendida, recordó a Ringo, el bebé que tuvo con Gonzalo Valenzuela y que murió durante el parto en 2011. La conductora estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, donde habló de sus hijos, de sus embarazos y de su deseo de volver a ser madre a los 44 años.

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La conversación giró alrededor de una de las experiencias que más marcaron su vida: la maternidad. Juana contó que fue madre entre los 20 y los 30 años y habló con entusiasmo de los embarazos, los partos y la crianza.

Fue entonces cuando apareció uno de los momentos más sensibles de la entrevista. Al hablar sobre sus hijos, Juana hizo una aclaración que incluyó a Ringo, el bebé que murió durante el parto.

“Tuve cuatro hijos: Ámbar, después vino Silvestre, después vino Ringo, que se murió, y después vino Alí”, expresó.

La frase, pronunciada con naturalidad durante la charla, volvió a poner en escena una historia familiar que Juana y Gonzalo Valenzuela atravesaron hace más de una década. Ringo nació y murió el 25 de mayo de 2011 y hoy tendría 15 años.

La pérdida también fue recordada públicamente por Valenzuela en 2024, cuando habló en profundidad sobre lo ocurrido durante una entrevista con Martín Cárcamo en el programa chileno De tú a tú.

En aquella oportunidad, el actor contó que Ringo murió durante el parto y describió aquel momento como uno de los episodios más dolorosos que atravesó. También explicó que, frente a la pérdida, su primera preocupación fue Juana.

“Fue durísimo, pero lo primero que hice, mi lugar, fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Entonces lo primero para mí era ella”, recordó.

Valenzuela también habló sobre el duelo y la importancia de permitirse atravesar el dolor después de una pérdida. “Y eso es el duelo, el dejar que te duela, y eso cuesta mucho”, sostuvo.

A más de 15 años de aquella tragedia, Juana volvió a mencionar públicamente a Ringo al hablar de su historia como madre, integrándolo de manera natural al relato sobre sus cuatro hijos.

Pero la conversación con Pergolini no quedó solamente en el pasado. La conductora también sorprendió al revelar que a sus 44 años volvería a ser madre.

Cuando le preguntaron si tendría otro hijo, su respuesta fue contundente: “Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella”.

Juana explicó que disfruta especialmente del embarazo y de los primeros momentos junto a un bebé. Incluso contó que se siente con energía para atravesar nuevamente esa experiencia.

“Me encanta. Me siento Wonder Woman”, había expresado al referirse a sus embarazos y partos. Y agregó: “Me siento revital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

Así, entre recuerdos, maternidad y una posible nueva etapa, Juana Viale volvió a hablar de una de las experiencias más dolorosas de su vida sin dejar de mirar hacia adelante. Su frase sobre Ringo apareció en medio de una charla cotidiana, pero volvió a ponerle nombre y lugar dentro de su historia familiar a un hijo cuya vida duró apenas unas horas.

En pocas palabras

  • Juana Viale recordó a Ringo: La conductora habló públicamente sobre el hijo que perdió al nacer en 2011, integrándolo a su relato.
  • Deseo de ser madre: A sus 44 años, Viale confesó su intención de volver a ser madre, expresando disfrute por la experiencia.
  • Reflexión sobre el duelo: La entrevista también incluyó reflexiones sobre la pérdida y el proceso de duelo, compartidas previamente por Gonzalo Valenzuela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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