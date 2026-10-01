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Pedro Rosemblat mandó al frente a Lali Espósito y reveló lo que más la excita

Picante e inesperado: Pedro Rosemblat reveló detalle de la intimidad con Lali Espósito y reveló lo que más la excita. Enterate.

Pedro Rosemblat mandó al frente a Lali Espósito y reveló lo que más la excita

Lali Espósito cerró la era de No vayas a atender cuando el demonio llama con una noche inolvidable en River y, después del show, compartió un carrete de imágenes que recorrió distintos momentos de la presentación, el backstage y la intimidad de la previa.

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Pero entre las postales del escenario, los ensayos y la celebración posterior apareció un detalle muy particular que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: una bandeja con comida y un mensaje escrito a mano que tendría como destinatario a la cantante.

Sobre la cama, una bandeja con milanesas a la napolitana y papas fritas acompañaba una nota que decía: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo.

Aunque el mensaje no lleva el nombre de Pedro Rosemblat, al periodista le encanta cocinar y Lali asegura que aprovecha muy bien de sus dotes gastronómicos, él la mima con esos increíbles detalles, lo que más le gusta en uno de sus días más importante. Además, en el carrete incluye varias imágenes de Lali junto a su pareja durante el detrás de escena.

En una de ellas, Rosemblat aparece detrás de Lali mientras ambos miran a cámara. En otra, la cantante le sostiene el rostro con las manos, en una postal que refleja la complicidad de la pareja.

El detalle gastronómico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la publicación. Después de una jornada cargada de música, luces, ensayos y adrenalina, el gesto de su pareja tuvo un ingrediente mucho más cotidiano: una de las comidas preferidas de Lali y una declaración de amor escrita a mano.

El carrete también mostró parte de todo lo que ocurrió antes y después del recital. Lali compartió imágenes del estadio vacío durante el armado del escenario, las pruebas de sonido, el maquillaje y distintos momentos junto a su equipo.

La cantante también publicó fotografías del estadio completamente lleno, con las tribunas iluminadas por miles de celulares, además de una postal en blanco y negro en la que aparece arrodillada sobre el escenario y de espaldas al público.

El cierre de la gira tuvo una importancia especial para Espósito. La presentación del sábado 26 de septiembre en River marcó el final de No vayas a atender cuando el demonio llama y fue su tercera fecha en el Monumental durante 2026.

Con esta presentación, Lali llegó a ocho estadios agotados entre sus shows de Vélez de 2025 y las tres presentaciones en River de este año.

En pocas palabras

  • Lali Espósito: Cerró la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" en River.
  • Detalle Íntimo: Compartió una foto de milanesas a la napolitana con papas fritas y un mensaje de su pareja.
  • Gira Exitosa: La presentación en River marcó el cierre de su gira, acumulando ocho estadios agotados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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