Pedro Rosemblat mandó al frente a Lali Espósito y reveló lo que más la excita

En una de ellas, Rosemblat aparece detrás de Lali mientras ambos miran a cámara. En otra, la cantante le sostiene el rostro con las manos, en una postal que refleja la complicidad de la pareja.

El detalle gastronómico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la publicación. Después de una jornada cargada de música, luces, ensayos y adrenalina, el gesto de su pareja tuvo un ingrediente mucho más cotidiano: una de las comidas preferidas de Lali y una declaración de amor escrita a mano.

El carrete también mostró parte de todo lo que ocurrió antes y después del recital. Lali compartió imágenes del estadio vacío durante el armado del escenario, las pruebas de sonido, el maquillaje y distintos momentos junto a su equipo.

La cantante también publicó fotografías del estadio completamente lleno, con las tribunas iluminadas por miles de celulares, además de una postal en blanco y negro en la que aparece arrodillada sobre el escenario y de espaldas al público.

El cierre de la gira tuvo una importancia especial para Espósito. La presentación del sábado 26 de septiembre en River marcó el final de No vayas a atender cuando el demonio llama y fue su tercera fecha en el Monumental durante 2026.

Con esta presentación, Lali llegó a ocho estadios agotados entre sus shows de Vélez de 2025 y las tres presentaciones en River de este año.